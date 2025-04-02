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大罷免35：12！ 4綠委罷免案補件進入二階連署

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
全台掀起罷免熱潮，中選會統計，截至4月2日為止，目前共47件立委罷免案已進入或可進入二階連署。圖／聯合報系資料照片
全台掀起罷免熱潮，中選會統計，截至4月2日為止，目前共47件立委罷免案已進入或可進入二階連署。圖／聯合報系資料照片

罷免潮持續，中選會上月底公布8名綠委罷免連署可進入第二階段，讓國民黨立委與民進黨立委比數為35比8。中選會今表示，截至今日為止，另有4件立委罷免案可進入二階連署，目前共計47件立委罷免案已進入或可進入二階連署。據悉為民進黨立委林俊憲、王定宇、李坤城、吳琪銘罷免案。

中選會表示，3月28日以前地方完成一階查對結果，經確認後有43件立委罷免案、1件市縣長罷免案、2件市縣議員罷免案，依法可進入二階連署。另有2件立委罷免案則已逾補提期限而未補提。

中選會統計，截至今日為止，另有4件立委罷免案可進入二階連署，目前共計47件立委罷免案已進入或可進入二階連署；至於其餘連署，依法可補提但補提以1次為限的立委、市縣議員罷免案，若符合限期補提者，則已在法定查對期間內，皆依法辦理中。若有相關進度，選務機關則會依法循例適時對外說明。據了解，該4案包括林俊憲、王定宇、李坤城、吳琪銘罷免案。另民進黨立委黃捷、許智傑、陳俊宇罷免案仍在地方選委會審查。

通過的35件泛藍立委罷免案，包括國民黨立委王鴻薇、李彥秀、葉元之、林沛祥、牛煦庭、涂權吉、魯明哲、萬美玲、呂玉玲、邱若華、鄭正鈐、游顥、馬文君、顏寬恒、廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋、丁學忠、黃建賓、傅崐萁、林德福、張智倫、楊瓊瓔、洪孟楷、羅明才、徐巧芯、賴士葆、廖先翔、徐欣瑩、林思銘、江啟臣、羅智強、謝衣鳯、邱鎮軍，以及無黨籍立委陳超明。

遭停職的新竹市長高虹安及民進黨南投縣議員蔡銘軒、陳玉鈴罷免案也進入二階。

另8件民進黨立委罷免案也進二階連署名單，包括新北市蘇巧慧、張宏陸；台北市吳思瑤、吳沛憶；台中市蔡其昌、何欣純；原住民綠委陳瑩、伍麗華等。

罷免

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