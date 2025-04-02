挺罷免被退群 前飛官徐柏岳：脫離幫派式舔共集團很爽

前飛官徐柏岳因出面挺大罷免，被踢出空官校友Line群組，他今天受訪表示，「被踢出來很爽」，脫離這種幫派式、霸凌式舔共集團，心中很釋然。

「台灣鷹爸」徐柏岳1日出席「退役將領挺身反共護台－大路跑大縱走」記者會，並表示，大罷免關鍵在五、六年級生要覺醒，在國家危難之際，如果繼續選擇逃避、親共，這是可恥記號，大家應站出來，為了孩子恢復軍人榮譽感。

多個軍事粉專隨即有貼文指出，三軍當年多人相信「1995閏8月」中共要血洗台灣，以出國休假為由在國外跳機逃官，包括當時在455聯隊的飛官徐柏岳及大漢山戰管的劉姓攔管官，均與太太滯美不歸。

對此，徐柏岳下午接受中央社訪問時澄清，當時有特定任務，也如期如質完成，回國當天進軍法處銷案，不到兩小時就回家了。

徐柏岳強調，若真是跳機逃官，回台就應該被判軍法，但他返台後領到前總統陳水扁發的退伍令，也領退休俸迄今，「要多做解釋就讓他說吧」。

徐柏岳上午在社群媒體Threads表示，自己因昨天反共表態被踢出空軍官校群組。

對此，他受訪時說，「被踢出來很爽」，其實他們是恐懼的一群人，用派系關係維繫的革命軍人，寧可自甘為奴也不願守護自由民主家園，脫離這種幫派式、霸凌式舔共集團，心中很釋然。

他也強調，不會有怪罪，他們也有學長、學弟情誼要顧忌；如今站出來挺大罷免能堂堂正正做自己，堅持愛國立場沒有犯錯，要給孩子做個榜樣。

徐柏岳兩子都從軍，一個自維吉尼亞軍校畢業，一個自西點軍校畢業，目前是陸軍上尉軍官。他說，兩個兒子給予肯定與支持，都說「老爸讚喔」。

針對徐柏岳被踢出空軍官校的校友Line群組，國防部發言人孫立方少將下午於國防部例行記者會回應媒體提問時指出，目前就國防部初步了解，這個群組並不是空軍官方所設立的群組，基本上屬於軍校同學私人性質的群組，至於群組內表達的意見內容，國防部還要做細部了解。

孫立方指出，國防部要表達堅守行政中立、依法行政，是國防法所明定的一貫立場，國軍這幾年也獲得民眾的一致肯定，「以行政中立立場，不涉及政治攻防」，是國防部基本的原則。