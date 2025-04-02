鍾小平遭提議送考紀會 青工總會長：已傷害國民黨

罷免綠委吳沛憶領銜人李孝亮母親爭議延燒，台北市議員鍾小平爆料稱，是國民黨青工會提供名冊，遭青工會駁斥。國民黨青工總會長、中常委鄭任宗今在中常會提及，針對鍾小平不實言論要送考紀會處理。國民黨表示，依程序處理。

鄭任宗今在中常會後受訪表示，他在會中向表達，鍾小平所有發言包括媒體爆料都是不實內容，已造成青工會及國民黨的傷害。大罷免已經搞得烏煙瘴氣，沒必要再內鬥自己人，鍾小平事前事後都未向青工會確認事情真假就胡亂爆料，令人遺憾。

鄭任宗表示，對於鍾小平的發言傷害青工會雨國民黨，是否有考紀問題，希望考紀會研擬。國民黨發言人楊智伃表示，任何相關事證或言論，地方黨部在了解實際狀況後，依黨內程序處理。

國民黨主席朱立倫今在會中表示，這時候沒有個人的小恩小怨，只有大是大非。盼所有黨公職團結一致，力挺國民黨所有立委，才能挺住這一次的惡罷，保衛台灣民主。

媒體詢問，會希望鍾小平道歉？鄭任宗說，大罷免已經烏煙瘴氣，沒必要再網內互打，放下私人恩怨，大家共同面對民進黨攻勢。如果鍾小平有意識到自己的問題，希望還青工會夥伴清白，並和大家道歉，這樣是最好。