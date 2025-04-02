花蓮議長挺罷免傅崐萁！魏嘉賢：尊重想法 坦言規畫選縣長

罷免立委傅崐萁進入第二階段，曾是正藍軍的花蓮縣議長張峻表態支持罷免，有意爭取下屆縣長的無黨籍縣議員魏嘉賢是否跟進表態，令外界好奇。魏嘉賢受訪表示，尊重議長與民眾的決定與想法，他也是選民之一，希望大家尊重他的選擇；更坦言選下屆縣長確實是他的規畫。

張峻曾任國民黨花蓮縣黨部主委，本屆議長選舉，尋求連任的他卻遭縣黨部以「排黑」為由不提名，最後驚險勝出，當選議長立刻宣布退黨。魏嘉賢過去也是國民黨員，本屆無預警登記參選縣議員，未依黨內提名辦法違紀參選，遭國民黨考紀會撤銷黨籍。

針對張峻表態，魏嘉賢表示，尊重議長的想法，由選民決定民意代表適不適任；很多人都問他要不要站出來，但認為民主是尊重民眾的選擇，自己也是選民之一，大家也要尊重他的選擇。

外界傳言國民黨內要切割傅崐萁，魏嘉賢說，比喻自己是「浪人」，不在黨內，不清楚是否有這樣的聲浪，希望不要因此造成太多政黨對立。

魏嘉賢在去年地震後，陸續掛起「打開新局 花蓮向前」等大型看板，被視為參選縣長起手式，坦言選縣長一直是他的規畫，要讓花蓮變得更好。

魏嘉賢表示，花蓮這幾年遇到天災，觀光產業低迷，需要新的人為地方帶來新的想法與建設，他舉例，日前台東熱氣球與知名卡通聯名，吸引許多人潮，早已超越花蓮，實在是令人難過，直指花蓮沒有突破性的觀光規畫。