廖先翔稱共諜在綠營罷團裡 罷團：廖可能做賊喊抓賊

立法院前院長游錫堃辦公室助理盛礎纓疑為「共諜」，立委廖先翔今天說，盛礎纓是推動罷免他的團隊成員，「沒想到我成了共諜最想罷免的人」。罷團齊心斷翔表示，盛礎纓3月10日 加入志工團隊，想進議題與空戰團隊，但被擋下。

廖先翔今在臉書貼文表示，罷免他的團體裡竟有真正的共諜，盛礎纓涉嫌在澳門交付機密資料給中共，並遭調查局約談後，檢察官複訊後諭令20萬元交保，沒想到真正的中共同路人，就出現在民進黨與罷團內。

罷團齊心斷翔隨後也在臉書發出聲明，指廖說「共諜在罷團」是抹黑。廖有「獨家消息」，說盛礎纓是罷團成員，莫非是廖安排到齊心斷翔的間諜？

罷團指出，盛礎纓3月10日加入志工團隊，一直想「混」進最核心的議題與空戰團隊，「結果被我們擋下」。盛有參與3月16日、23日的陸戰志工值班，3月30日有報名但沒來，為什麼？因為資訊守得緊，他根本挖不到東西。

國民黨青年團前副總團長何元楷今也對罷免廖先翔發表看法，指他在罷免廖先翔的官方LINE社群「潛伏」已久，偶然發現官方社群管理員發出張錦豪臉書發文的連結，還附臉書截圖，他發現竟然是擁有新北市議員張錦豪粉專權限的畫面，罷廖主腦很可能就是張錦豪，罷團是假民團。

何元楷分析，如果說罷免廖先翔的人就是張錦豪，完全合理，因為張、廖曾是同一個選區的市議員，如果張操作成功，罷免廖先翔，他或許打著可以出來補選立委的主意。涉嫌洩密案的盛礎纓可能也有跟罷團有關係，張錦豪是否也被扯進洩密案？應該要好好調查一下才對。

張錦豪近日接連在臉書貼文，高調協助連署罷免廖先翔事務。今天貼文指出，6個服務處全天候連署，不眠不休就為能罷免成功，終於在連假前取得階段性成果2050份，感謝七星區鄉親信任。

對於何元楷的質疑，張錦豪表示，看過盛礎纓，但不認識。盛曾是民進黨議員的助理，但不是他的助理。他不是罷團的主腦，他沒那麼偉大，沒有能力去主導， 也沒有那麼大的能量去動員，那是公民團體努力的成果，此外，參選立委他沒興趣，也不是他從政的選項。