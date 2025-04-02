影／花蓮議長表態罷免傅崐萁 綠黨部：罷免已非藍綠問題

花蓮縣議長張峻今天表態支持罷免立法院國民黨團總召傅崐萁，縣議會民進黨團表示，張峻骨子裡是深藍，今天的動作要告訴鄉親，罷免傅崐萁不是藍綠問題，希望議長加入罷免行動後，讓更多人出來連署，第二階段能連署成功。罷傅團體微光花蓮則透露，連署書已快破萬份，希望繼續衝高數量。

民進黨日前投入二階罷免連署，隨著清明連假將至，今天花蓮縣黨部黨公職人員到花蓮車站前，協助霸免團體設置連署攤位，宣傳罷免行動。

縣黨部主委嚴献宗指出，黨公職到車站支持罷免團體，讓在外地的鄉親知道，花蓮需要大家參與罷免連署行動，花蓮人要自救，不能再這樣用政治手段糟蹋20多年，一起讓國會恢復正常。

針對議長張峻今早支持罷免傅崐萁，張美慧表示，這代表罷免傅崐萁已經不是藍綠問題，而是鄉親已經受夠，兩夫妻在花蓮掌權20多年，地方發展卻沒有進步，2人將責任推卸給中央，造成鄉親誤解，讓中央跟地方產生對立與分裂。

張美慧提到，議長一早發文後，早上就有民眾拿著10張連署書跑來服務處，看到議長表態，當下全家歡呼感動，現在還要去請大家來簽，相信能成功罷免。

民進黨縣議員胡仁順表示，議長骨子裡是深藍，今天站出來支持罷免行動可說是勇氣可嘉，議長過去擔任藍營黨部主委時，很照顧花蓮黨員，也正向影響黨部發展，卻在黨內遭受很多攻擊；今天在車站呼籲遊子響應罷免，希望大家移除花蓮20多年來的絆腳石。

胡仁順說，日前議會無黨議員聯盟總召楊華美支持罷免後，很多無黨籍議員也開始私下議論，選在適當的時機點挺身而出，讓鄉親聲音展現，迎接新的花蓮。

罷傅團體微光花蓮表示，在議長的表態下，可能會吸引中間選民或是泛藍選民出來罷免，相信以議長從政的資歷與深耕基層的實力，在地方有很大的話語權，對於罷免團體來說有很大的幫助。