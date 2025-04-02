台中罷免案涉死亡連署 罷綠委團籲：不分顏色公平查辦

全台大罷免，台中市多個罷免藍委的選區傳出一階出現「死亡連署」與不符規定，中選會已向高檢署告發。中六罷免藍委羅廷瑋的罷團發聲明指出，罷免行動公開透明、禁得起檢驗。罷免綠委何欣純與蔡其昌的台中罷免行動聯盟今表示，肯定中選會向高檢署主動告發，但希望不是自導自演的假公正，要求公開標準、一體適用，不能因顏色而扭曲正義。

台中6藍委廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋、顏寬恒、江啟臣、楊瓊瓔等罷免行動日前全數邁入二階連署；綠委蔡其昌、何欣純罷免案上月底也通過一階，罷免團體「拔菜行動」、「不純下架」、啟動二階連署。台中8名藍綠立委罷免案全數進二階，各罷團猛催二階連署，政黨也接連奧援加入熱戰。

不過，二階連署關鍵時刻，台中多個罷免國民黨立委的選區傳出一階出現「死亡連署」、不符規定。台中市罷免第六選區藍委羅廷瑋的罷團「敲羅行動」公開數據指出，敲羅行動一階連署已通過「台中市選舉委員會」及「戶政機關」審查，合格率94.38%，死亡、偽造件數均為0。

「拔菜行動」、「不純下架」罷團發言人Max說，肯定中選會向高檢署主動告發，但希望不是自導自演的假公正，要求檢調應公平辦案、拒絕雙標，中選會及檢調機關應一體適用選罷法規，罷免綠營可以查、可以告，罷免藍營也不應例外。

Max表示，罷團支持選舉與罷免過程中所有連署資料依法審查，若有違法，應由檢調單位依法處置。他嚴正呼籲，「法律之前人人平等」，不能「看顏色」只適用一邊，檢調與選委會更不該有政治考量。

Max強調，如果選務機關成為執政黨的工具，罷團將聯合民間團體持續監督，並訴諸國際人權聲援，捍衛台灣民主最後一道防線。