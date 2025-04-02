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張峻公開挺罷傅 藍縣黨部：勿讓網軍消滅認真打拼立委

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣議長張峻今天公開表態支持罷免傅崐萁，國民黨花蓮縣黨部回應，對於張峻言論表達遺憾與嚴正抗議，質疑此舉是向綠營靠攏，要消滅認真打拼的立委。本報資料照片
花蓮縣議長張峻今天公開表態支持罷免傅崐萁，國民黨花蓮縣黨部回應，對於張峻言論表達遺憾與嚴正抗議，質疑此舉是向綠營靠攏，要消滅認真打拼的立委。本報資料照片

花蓮罷免立委傅崐萁進入第二階段，花蓮縣議長張峻今天公開表態支持罷免傅崐萁。國民黨花蓮縣黨部回應，對於張峻言論表達遺憾與嚴正抗議，傅崐萁為花東人民爭取回家的路，修財劃法為地方爭取預算等，質疑藍皮綠骨的張峻此舉是向綠營靠攏，要消滅認真打拼的立委，勿讓親者痛仇者快。

縣黨部指出，曾遭流氓管訓的張峻，2022年因貪汙判刑7月8月，而依黨章未被國民黨提名，強行參選違紀在先才開除黨籍。而傅崐萁擔任國民黨立法院黨團總召以來，國民黨團表現居三黨最優，傅總召個人聲量及影響力也是立法院之冠。

傅崐萁極力爭取蘇花改打造花東人民安全回家的路，挽救403大地震後蕭條觀光，呼籲全面普發一萬元，且修訂財劃法為花蓮多爭取161億元預算，各項建設興利措施蓄勢待發，包括老人健保免費、加發敬老年金、0到6歲國家加倍養、青年購屋貸款利息補助等等。

縣黨部表示，張峻過去是黑道前科累累，是一個管訓在案的流氓，近期是否變成藍皮綠骨向綠營靠攏，之前與綠營親近與民進黨籍議員張美慧站台，「誰才是毒瘤？」人民的眼睛是雪亮的。傅崐萁這樣為花蓮認真打拼的立法委員，不可被民進黨用綠媒、綠民團、綠網軍、綠側翼、用綠色暴政消滅。

縣黨部指出，今天民進黨用極端手段消滅傅崐萁，就是為了要拉下立院長韓國瑜，讓民進黨立院總召柯建銘當立法院長，大罷免若成功，就會再修回財劃法，把花蓮的161億元搶回去。當民進黨已出賣台灣人民的護國神山台積電，造成產業大幅出走。此時此刻是國民黨團最團結戰力最強時刻，呼籲人民不要被見縫插針，不要被綠營奸計中傷，要團結一致，藍委一個都不能少，才能強力監督總統賴清德。

罷免

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