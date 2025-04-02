簽罷謝國樑卻接罷林沛祥電話 藍憂假連署祭40萬檢舉金

國民黨基隆市黨部今天指控罷免國民黨立委林沛祥是民進黨用民團包裝，事實上民進黨所有議員都已成連署站，民進黨和所謂的民團根本就是一體的。黨部並指日接獲陳情「明明只簽過罷免謝國樑連署書，卻接到罷免林沛祥電話」，擔心假連署，提供檢舉電話，只要經起訴、判決有罪，每案提供40萬元檢舉獎金。

國民黨基隆市黨部今天舉行「杜絕不正當連署提供檢舉獎金」記者會，針對民進黨基隆市黨部公開宣布所有市議員服務處都做為罷免立委林沛祥的連署站，黨部主委吳國勝表示，去年罷免市長謝國樑，已讓基隆社會嚴重撕裂，今年，民進黨又發動罷免立委林沛祥，毫無正當性，也破壞基隆的良善氛圍。

國民黨基隆市黨部發言人黃申棟表示，國民黨尊重人民的罷免權，但前提必須是公開、合法、保護個資，市黨部接獲民眾陳情電話「明明只簽過罷免謝國樑連署書，卻接到罷免林沛祥電話」，民眾質疑姓名、資料外流，甚至被抄用，因此今天啟動檢舉機制，讓民眾可以舉報不法連署行為。

國民黨基隆市黨部發言人潘艾嘉說，罷免林沛祥案第一階段連署有3千多份，但發現街頭參與民眾不多，甚至有人還不知道，質疑連署書正確性。民眾如果發現個資在未經本人同意下用在罷免林沛祥連署書、連署名單，鼓勵民眾向地檢署提出告發，偵辦過程中案件獲得起訴，提供民眾檢舉20萬元；如果再獲有罪判決，再提供20萬檢舉獎金，保護民眾不成為政治惡鬥之工具，檢舉電話0983211270。

吳國勝表示，擔心有人用假連署書蒙混過關，因此提供檢舉獎金。黨中央並已強烈要求各地方黨部「以罷制罷」，全力配合民團作業，基隆罷免民進黨2名議員張之豪、鄭文婷第一階段已完成補件，各補600、300多件，預計將進入第二階段連署作業，國民黨會奮起、有所作為。

吳國勝說，罷免林沛祥是民進黨用民團包裝，事實上民進黨所有議員都已成連署站，民進黨和所謂的民團根本就是一體的。