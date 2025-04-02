中市罷藍委公民團體公布連署進度 收件到月底

台中市罷免國民黨立委公民團體今天召開聯合記者會，公布目前連署進度，其中有3選區收件破2萬份，預計收件到4月底，5月7日送件，民進黨台中市議會黨團也到場聲援。

台中市6區罷免藍委公民團體上午舉行聯合記者會，台中市議會民進黨團由總召王立任帶領議員周永鴻、陳淑華、陳雅惠、陳俞融、謝家宜、黃守達到場聲援，罷團現場並幫王立任披上羽織，現場並公布，有3區連署件數已破2萬、1區破1萬，將收件到4月底，接著進行整理造冊，預計於5月7日送件，時間非常緊迫，連署僅剩不到30天。

王立任表示，感謝公民團體站出來實踐公民權，將不適任民代汰除，台中市近幾年來有很多事情在市長盧秀燕以高民調的假象下，很多公民聲音沒辦法反映，今天所有民進黨黨公職站出來，希望讓願望實現。

王立任說，他得知有4名長者在第一階段連署後就離世，看不到也等不及第一階通過的好消息，這些長者是台灣的先知，知道台灣需要更多人站出來，用生命最後一點力量告訴大家，只有站出來台灣才有未來。

自稱是國民黨立委顏寬恒表弟的罷團代表林宣宏在會中表示，他表舅是顏寬恒服務團隊成員，日前接獲表舅電話轉達顏家希望他不要再做這些事情，讓他感受到「溫柔的恐嚇」，但他覺得不能害怕，害怕就輸了，他站出來是要大家勇敢一點，他只怕沒有自由，不怕死。

顏寬恒辦公室對此發布聲明指出，針對罷免團體捏造謊言傳遞假訊息，表達嚴厲譴責，林宣宏前後說詞反覆無常，服務團隊內也並沒有林宣宏所說的舅舅或表舅是幕僚成員。

顏寬恒辦公室表示，他們並沒有主動聯繫其相關親屬，更遑論有「溫柔的恐嚇」一事，對於要罷免顏寬恒，卻還要自稱是顏寬恒超遠房親戚的人，他們不會、也沒有必要特地還去聯絡溝通，他們都很清楚幕後指揮的民進黨黨部，甚至已經要求各區的民進黨議員要設立連署站，負擔連署責任額，所以他們更沒有必要針對被架空的罷免團體、又非領銜人的單一成員進行溝通。

台中市議會國民黨團今天也召開「反惡罷，拒戰爭」記者會，黨團書記長李中表示，依照選舉機制，每位民代都知道有機會選上就有4年服務機會，若沒選上也是百姓的決定，明明選輸者就應該遵守百姓決定，但民進黨不遵守，還做出破壞制度的行為，叫參加選舉的民代去破壞選舉制度，根本就是「博歹賭」的行為，國民黨對此嚴正譴責民進黨中央。