批綠民進黨空喊亡國感 國民黨：大惡罷若贏 院長柯建銘

民進黨立院黨團總召柯建銘為大罷免動作頻頻。國民黨今舉行記者會批評，柯建銘的權力已經大到可以阻止部會首長發言，相信「大惡罷若贏，院長柯建銘」，台灣民眾可以接受嗎？同時呼籲民進黨不要再空喊亡國感，立即的重啟核電才能備戰。

新北市議員江怡臻質疑，民進黨黨公職不僅推動大罷免，假日下鄉宣講卻是滿滿謊言。民進黨立委何欣純台中宣講時竟稱由於總預算被刪凍，有人無法出國留學，民進黨立委林俊憲也發文聲援；但教育部次長張廖萬堅澄清，留學獎學金預算不但沒被刪減或凍結，反而比去年增加1.3億元。何欣純、林俊憲要不要道歉？

江怡臻指出，行政院長卓榮泰宣講時稱，國家重要的海鯤號預算，20億元被凍結一半，讓國外都在質疑，台灣到底有沒有防衛自己的能力與決心？但事實是，國防總預算歷史新高、凍結比例近年最低。甚至刪預算、刪到超過原本的預算數。但事實是，大多部會預算編列不僅未縮減，反而在凍刪後還大幅增加。民進黨政府錢越拿越多，施政卻「超爛」才是真相。

江怡臻說，柯建銘為權力搞大罷免，少一席藍委，都可能讓柯建銘掌握立院。柯建銘指控民進黨立委王定宇與國民黨立委馬文君、徐巧芯唱和，刪除國防預算；竟然還說，關於國防預算「為了民進黨團這個團體，我都推給徐徐巧芯」這種話。

此外，柯建銘直指修工會法，讓警消可組工會代表警消可以罷工，會製造台灣動亂，中國就有機會占領台灣。證明柯建銘對內找敵人，在記者會中無差別抹紅警消，把守護國民的英雄們「組工會」的基本權利給沒收，讓民進黨過去對警消的承諾變成笑話。

國民黨副發言人康晉瑜批評，柯建銘的官威大到竟阻止郭智輝發言，還當眾抹黑、羞辱記者，說記者都是要害郭智輝，可以如此囂張、跋扈？民進黨從上到下被柯建銘一人綁架，所有人要集體上柯建銘的車，是要民進黨集體翻車嗎？

中共連2日宣布在台灣周邊聯合演訓，造成台海緊張，桃園市議員凌濤說，國民黨再次表達嚴正譴責；他認為，敵意螺旋是兩岸關係最糟的互動，維護台灣的民主自由法治及兩岸和平，應該是台灣人民最深的期待，無論任何一方挑起對抗，都是惡化情勢，全世界都不樂見。

凌濤表示，中共軍演鎖定的就是封鎖台灣能源軍備民生的運補；政大國關中心2025國際兵推中，能源安全風險的係數是爆表的0.99，被AIT前處長懷疑為什麼要反對核電？遭受到中共的圍堵時核能才能保台？為什麼現在能源議題已經成為國安危機，民進黨還在搞惡罷？

凌濤質疑，柯建銘還在阻擋郭智輝發表能源政策，柯建銘為什麼要一直阻擋台灣的能源政策？檢調查出立法院前院長游錫堃辦公室遭共諜滲透，令人質疑柯建銘的孩子在對岸做生意，會不會讓柯建銘對能源政策的口徑、對台灣民主的大罷免，是否也是受到了共諜的控制與滲透？

凌濤強調，現在台灣最大的國安危機是能源安全，柯建銘還出來大鬧內閣，柯建銘凌駕賴清德總統、凌駕卓榮泰，是不是已經變成中華民國的臨時大總統？他呼籲不要再空喊亡國感，立即重啟核電才能備戰，不能空喊亡國感，不能只有抗中而沒有保台的實際作為。