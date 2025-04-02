台北市議會藍黨團新書記長出爐 他高呼：全力迎戰大罷免

台北市議會第14屆第5次定期大會將於4月9日開議，國民黨台北市黨部於3月25日公告黨團書記長選舉相關時程，3月28日至31日受理登記，因同額不另舉辦投票，新書記長由議員李明賢出任，李明賢表示，將全力以赴迎戰即將到來的大罷免。

李明賢曾經擔任國民黨文傳會主委兼發言人，他表示，黨團將全力協助蔣萬安市府推動各項市政建設，確保市民福祉得以提升；同時，也將積極配合黨中央的戰略部署，推動各項黨務工作，並定期召開記者會，增進國民黨團能見度與影響力，國民黨黨團將以實際行動展現對台北市民的承諾。

李明賢指出，面對當前社會關注的重大議題，台北市議會國民黨黨團將全力以赴迎戰即將到來的大罷免行動，捍衛正義與民意。此外，黨團一致支持反對廢除死刑及反對戒嚴的公投立場，認為死刑是維護社會公義的重要手段，對於喪心病狂的犯罪行為必須予以最嚴厲的懲罰。

另外，他說，尤其針對近年頻傳的虐童案件，國民黨黨團主張修法加重刑責，對於情節重大且惡性極端的虐童案件，應處以死刑或無期徒刑，以強力遏止此類慘劇再度發生，同時回應市民對安全與正義的強烈訴求。