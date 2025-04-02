影／花蓮議長張峻挺罷傅 將與公民團體合作衝高連署書

花蓮罷免立委傅崐萁進入第二階段，曾是國民黨縣黨部主委的花蓮縣議長張峻，今早在臉書發文表態支持罷免傅崐萁。張峻受訪表示，最近接到藍營大老關心連署進度要罷免傅，直指傅崐萁在花蓮分裂議會，讓兩方人馬仇恨，因此呼籲大家站出來連署，將與公民團體合作，衝高第二階段連署。

張峻表示，這兩天從議員楊華美得知連署分數進度很慢，選擇站出來呼籲大家罷免傅崐萁，最近接到國民黨中央大老關心，希望趕快罷傅，不過不方便透露是哪位大老。

張峻強調，傅崐萁長久以來推派人選製造對立，花蓮人應該要厭倦，讓真正有能力、擔當，對社會肯負責的人出來，不要兩夫妻輪來輪去當縣長與立委，從出社會看到就是傅崐萁，不然就是徐榛蔚，花蓮完全沒改變，忽然醒來只看到花蓮最大的建設是九五大樓，其他建設完全沒有看到。

針對罷傅團體微光志工疑似受到暴力對待，張峻說，傅崐萁長久以來在花蓮操作不是藍綠對決，就是分裂議會，讓兩派人馬互相仇恨，產生很多爭議，是他一貫的手法，非常惡劣，罷免不是犯罪，希望大家勇敢站出來。

張峻表示，過幾天會跟公民團體合作，想辦法把第二階段連署衝出來，也希望其他無黨籍議員一起站出來；媒體問，有無包括縣議員魏嘉賢？他回「這個不敢講、不知道」。

針對國民黨縣黨部稱此發文為網軍側翼，議長言論是在製造分裂，張峻說，從以前到現在，國民黨就是分裂，在花蓮沒團結過，只有傅崐萁跟競選者，是傅一貫的操作手法。自己擔任國民黨縣黨部主委，是吳敦義當年擔任副總統與黨主席指派，現在的主委好像是傅崐萁派的，「他講的話可以聽嗎？」

至於2026年地方選舉，是否阻止與擔心傅崐萁回花蓮選縣長？張峻認為，不管有無被罷掉傅都會回來，大家已看破他的手腳，不可能讓他繼續在中央胡作非為。而選擇公開罷傅是否要選縣長，張峻說，個人去向不是重點，現在重點是趕快第二階段連署成功，順利進入第三階段投票罷免傅崐萁。