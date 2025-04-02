影／台灣文學作家發起連署 支持大罷免運動

台灣文學作家連署小組上午舉行記者會，高喊「筆桿接力罷免到底」，透過文學界的集體行動，擴大聲援能量。美國國家圖書獎得主暨發起人楊双子發起「2025主張罷免不適任立委，是我們的義務」台灣文學作家連署，獲得文學界大力響應，短短10日已有1043位台灣作家加入連署，是台灣文學史上無前例的紀錄。

美國國家圖書獎得主暨發起人楊双子與作家李昂一起出席記者會，李昂親自訴說自己此身唯二申請經費，被砍6成的經歷，李昂說：「就是故意不讓我們出國去講台灣的現狀」。