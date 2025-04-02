台中罷免案涉死亡連署 罷團稱禁得起檢驗 羅廷瑋：努力爭取地方建設

各地掀罷免潮，進入二階連署關鍵時刻，台中多個罷免國民黨立委的選區卻傳出一階出現「死亡連署」、不符規定等。台中市罷免第六選區藍委羅廷瑋的罷團「敲羅行動」公開數據指出，敲羅行動一階連署已通過「台中市選舉委員會」及「戶政機關」審查，合格率94.38%，死亡、偽造件數均為0，懷疑是被罷免陣營惡意操作。

羅廷瑋表示，目前立法院開議，他的第一任務就是爭取更多的建設與福國利民的法案給台中市市民。

據了解，中選會發函給10多個縣市選委會，清查罷免提議人連署名冊，原因各不相同，部分縣市回覆後，中選會針對違規部分已向高檢署告發。其中台中多個罷免國民黨立委的選區遭傳一階涉「死亡連署」。

中六罷團發聲明指出，「敲羅行動」第一階段連署早已通過「台中市選舉委員會」及「戶政機關」的嚴格審查，罷免羅廷瑋的一階法定門檻2734份，實送3703份，合格率94.38%，死亡0、偽造0。在二階關鍵時刻傳出此事，合理懷疑是被罷免陣營的惡意操作，意圖以司法打烏賊戰、混淆視聽。

中六罷團強調，罷免行動公開透明、禁得起檢驗，風浪再大，都會堅定走下去，不讓公民行動化為泡影。