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不切割傅崐萁藍營將陪葬？朱立倫：大罷免是惡質做法

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
前總統蔣中正今年逝世50周年，國民黨主席朱立倫（前中）今上午前往桃園市大溪區慈湖謁陵致意。記者翁唯真／攝影
前總統蔣中正今年逝世50周年，國民黨主席朱立倫（前中）今上午前往桃園市大溪區慈湖謁陵致意。記者翁唯真／攝影

前總統蔣中正今年逝世50周年，國民黨主席朱立倫今上午前往桃園市大溪區慈湖謁陵致意，被詢問花蓮縣議長張峻表示，國民黨再不切割立委傅崐萁，將走向泡沫化，並成為傅崐萁的陪葬品。對此朱回應，大罷免是個完全違反民主的作法且惡質，大家要堅定團結。

朱立倫今上午11點前往謁陵致意，待了短短約10分多鐘就離去，不過大罷免現在持續發酵，張峻也發文表示，國民黨再不切割傅崐萁，將走向泡沫化，並成為傅崐萁的陪葬品。

朱立倫對此回應，大罷免是個完全違反民主的作法，而且全世界民主國家沒有這樣做作法，大家都是堅定反對，希望大家堅定團結起來，讓台灣民主往前邁進，不要再搞大罷免，大罷免是惡質做法，大家不能接受，大家要團結一致。

前總統蔣中正今年逝世50周年，國民黨主席朱立倫（前中）今上午前往桃園市大溪區慈湖謁陵致意。記者翁唯真／攝影
前總統蔣中正今年逝世50周年，國民黨主席朱立倫（前中）今上午前往桃園市大溪區慈湖謁陵致意。記者翁唯真／攝影
前總統蔣中正今年逝世50周年，國民黨主席朱立倫（前中）今上午前往桃園市大溪區慈湖謁陵致意。記者翁唯真／攝影
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前總統蔣中正今年逝世50周年，國民黨主席朱立倫（前中）今上午前往桃園市大溪區慈湖謁陵致意。記者翁唯真／攝影
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罷免

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