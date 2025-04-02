不切割傅崐萁藍營將陪葬？朱立倫：大罷免是惡質做法

前總統蔣中正今年逝世50周年，國民黨主席朱立倫今上午前往桃園市大溪區慈湖謁陵致意，被詢問花蓮縣議長張峻表示，國民黨再不切割立委傅崐萁，將走向泡沫化，並成為傅崐萁的陪葬品。對此朱回應，大罷免是個完全違反民主的作法且惡質，大家要堅定團結。

朱立倫今上午11點前往謁陵致意，待了短短約10分多鐘就離去，不過大罷免現在持續發酵，張峻也發文表示，國民黨再不切割傅崐萁，將走向泡沫化，並成為傅崐萁的陪葬品。