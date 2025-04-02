中市罷藍4區過二階門檻一半 還要發起迎媽祖反共護台活動

台中市民進黨和罷免團體今天上午公布6個選區發起罷免的成果，目前第二階段的連署收件數是，第2選區已破8千份、第3已有5千份，第4、5、6都已破兩萬份，第8選區已破1萬份，其中3、4、5、8選區都已達到第二階段連署門檻的50%，並說未來一定努力達成。

6個選區的第二階段門檻分別是，第2選區的30278，第3的26026，第432391、第536323、第627337，和第8的21060。6個選區現任立委分別是顏寬恒、楊瓊瓔、廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋和江啟臣。

民進黨黨團議員今幾乎全數出席相挺，包括王立任、周永鴻、陳淑華、謝佳宜、陳俞融、黃守達、陳雅惠、謝家宜議員以及前議員張耀中，而其他議員也都派代表出席全力支持援持罷免行動。活動中，罷團致贈羽織外衣給民進黨團總召王立任，感謝支持。

為拉抬連署聲勢，第4選區的杜承哲說， 未來每日前50名簽連署，將送宮廟手搖旗，第2、3、8選區發言人也表示，選區範圍較大，會再加大力道宣傳催票，並會在4日聯合所有罷團在沙鹿的鹿寮商圈舉辦迎接媽祖「反共護台」活動，當天大甲媽要起駕下雲林，歡迎大家參加。

民進黨市議員陳俞融說，進行連署最大的兩項阻礙是，選民不知在哪裡可以填連署書，以及若不在戶籍地該怎麼辦。但事實上，有意連署者，人雖不在戶籍地，除了可以自行從網路下載列印後填寫，目前民進黨所有黨工職的服務處都有這項服務，還可以代收、代送件。

民進黨市議員陳雅惠說，由於第二階段連署需要在60天內達到選舉人數10%，對每一個罷團來說都是相當不易。因此呼籲選民，不要畏懼惡勢力，勇敢站出來連署，下架不適任立委。