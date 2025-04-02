反對大罷免 台中市國民黨團：每個民代都不該有責任額

全台大罷免二階段如火如荼，國民黨台中市議會黨團今再次聲明「反惡罷」，直呼台中6名藍委「1個都不能少」，否則台灣恐陷入戒嚴與戰爭。黨團書記長李中表示，民進黨中央下令縣市議員連署書責任配額，是讓民代自己破壞選舉規則，反對國民黨也採取類似作法。

國民黨台中市議會黨團今上午舉辦記者會，呼籲「反惡罷、拒戰爭」，李中、議員黃馨慧、吳瓊華、楊大鋐、邱愛珊、黃佳恬、劉士州、陳文政、林霈涵、李文傑等人出席發聲。

李中表示，台灣數十年民主過程一直有個共識，政治人物選上是老百姓給機會，用4年好好服務，落選也是老百姓的決定，應自我檢討等待下次選舉；民進黨今天搞大罷免破壞這個共識，甚至要求民主制度的參與者民意代表自己跳下來參與罷免，完全是反民主。

李中指出，南韓總統尹錫悅去年底發動戒嚴，就是因為期中選舉執政黨未過半，才主動挑釁北韓，試圖靠雙方的緊張關係戒嚴，幸好6小時內就被國會否決；賴清德總統種種作為，發表賴17條定義大陸為境外敵對勢力、挑起對立製造恐慌，與尹錫悅的行為如出一轍。

「大罷免如果成功，台灣可能就會走向戒嚴與戰爭。」李中說，如今每1席國民黨立委都非常重要，只要藍白還居於立院多數，賴清德總統下戒嚴令就會被國會否決，因此藍白立委1席都不能少，才能避免台灣陷入戒嚴與戰爭。

黃馨慧批評，民進黨說國民黨賣台，自己卻把台積電賣給美國；吳瓊華表示，大罷免勞民傷財也浪費資源與人力，非常不理性；楊大鋐說，民進黨政府把人民當尿壺，有需要拿出來，沒需要就丟在一旁；邱愛珊直言，民代不該把時間拿來應付層出不窮的罷免；黃佳恬譏，賴清德總統上任以來，順我者昌擋我者亡；劉士州嘆，公民團體本應監督政府，現在卻成執政黨側翼。