中市罷藍團體聲稱接到顏家「溫柔恐嚇」 顏寬恒斥謊言

台中市民進黨和罷免團體今天上午公布6個選區發起罷免的成果，目前第二階段的連署收件數是，第2選區已破8千份、第3已有5千份，第4、5、6都已破兩萬份，第8選區已破1萬份，並說未來一定努力達成。

罷團說，依法，在第一階段送件後，必須在60天內達成，以罷團送件時間推算，預計在下個月7日送件審查，但因預留1至2周造冊時間，因此會在本月底就完成收件。活動中罷團向民進黨民代表示感謝，還鞠躬向發起罷免以來有4位長輩過世致哀。

活動中，負責第2選區連署的林宣宏聲稱，他是顏清標家族的親戚，要叫顏寬恒表哥，他接到曾是顏寬恒團隊一員的表舅來電，「溫柔的恐嚇」他不要再連署，他媽媽更對他說，如果是以前的顏清標，早就把你帶走了，他為此心生畏懼。但是，「我不怕死，只怕沒有自由」。

顏寬恒團隊說，針對罷免團體以捏造謊言傳遞假訊息，要表達嚴厲譴責，林宣宏前後說詞反覆無常，服務團隊內也沒有他所說的舅舅、表舅是幕僚成員。

第一，我們並沒有主動聯繫其相關親屬，更遑論有恐嚇一事，對於要罷免顏寬恒，卻還要自稱是顏寬恒超遠房親戚的人，我們不會、也沒有必要特地還去聯絡溝通。我們都很清楚幕後指揮的民進黨黨部，他們甚至已經要求各區的民進黨議員要設立連署站，負擔連署責任額，所以我們更沒有必要針對被架空的罷免團體、又非領銜人的單一成員進行溝通。

經過翻閱辦公室的服務紀錄，發現過去林宣宏因工安意外曾向服務處尋求協助，服務處給予建議並於今年一月份陪同調解，雖然最後對造缺席調解，服務處同仁也陪同在大肚公所乾等了一小時，但這顯示我們對於任何來尋求協助的民眾，不分黨派立場、不論身分，即便林宣宏政治立場不同，但仍盡力協助，也請林宣宏切莫再以訛傳訛、憑空杜撰故事。

廖偉翔、黃健豪和羅廷瑋對此，都表示，他們都在為實現選舉時的政見而努力，尊重罷免者的行動，但現在還是做好自己的工作最重要。黃健豪並說，自己今天會在立法院提出推動反詐騙等法案，實現自己選舉時的諾言。