民調／46.1%民眾贊成罷免葉元之 原支持者有2成5轉向

大罷免延燒，最新民調顯示，國民黨立委葉元之不滿意度達42.3％，高於滿意的34.5%，贊同罷免葉元之者高達46.1%，高於不贊同的37.9%，而過去投給葉的人中，有25.9%贊成罷免葉元之；若罷免進入第三階段投票，近6成民眾願意出門，贊同罷免者高達9成會出門投票，反對罷免者卻有5成5不願投票。

根據TPOC台灣議題研究中心民調指出，贊同罷免葉元之的提案是46.1%，高於不贊同的37.9%；第一階段連署後願意參與第二階段連署為34.7%，仍有6成民眾不願連署，第三階段願意出門投票的高達近6成；贊同罷免葉元之民眾有近9成會投票、反對者僅4成。

一名罷團人士分析，其他選區的藍委，贊同與反對的比例大多是一比一，但葉的選區卻有近5成贊同，不到4成反對；民眾參加葉元之二階罷免的比例高達更34.7%，勝過其他藍營立委的2成，顯示葉的仇恨值頗高。

若與2024大選投票取向進行交叉分析，原先投給葉元之的民眾，有65.1%願意出來投票，投給民進黨前立委羅致政者有87%、投給小民歐巴桑聯盟候選人劉書婷者則有68.8%；未表態民眾也有42.9%出來投票。

民調也顯示，上屆投給羅致政的民眾，有高達91.5%支持罷免，投給劉書婷的民眾也有69%支持，即便是投給葉元之民眾，也有25.9%支持罷免。該人士指出，這是極大警訊，不只不同黨派支持者不滿，就連過去支持他的選民都有二成五有轉向的狀況。

「民調沒有反映在實際二階段連署。」罷團人士指出，儘管民調顯示有34%民眾願意出面連署，但實際上沒有這麼多，有待後續強化宣傳，但前提是大家要出面連署，二階沒有通過，就沒有三階投票。

此次民調由「反共護台聯盟」委託TPOC製作，調查日期3月24日至26日，調查對象為戶籍於新北市板橋區東部61個里中年滿20歲的民眾，採用市話調查進行採用中華民國住宅電話簿進行尾數2位隨機撥號，調查完成後針對樣本之戶籍地、年齡、性別、教育程度進行多重反覆加權。有效樣本數為800份，在95%信心水準下，抽樣誤差在正負3.5個百分點內。