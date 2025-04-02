張峻支持罷免傅崐萁 國民黨花蓮縣黨部：消滅認真立委

曾是國民黨花蓮縣黨部主委的花蓮縣議長張峻今正式表態，罷免國民黨立院黨團總召傅崐萁。國民黨花蓮縣黨部表示，深表遺憾並嚴正抗議，指張峻曾遭流氓管訓，別讓網軍側翼綠色暴政 ，消滅花蓮認真打拚立委。

國民黨花蓮縣黨部表示，張峻2022年因貪汙判刑7月8月而依黨章未被國民黨提名，強行參選違紀在先才開除黨籍。傅崐萁擔任國民黨立法院黨團總召以來，國民黨團表現居三黨最優，他的個人聲量及影響力也是全立法院之冠。

國民黨花蓮縣黨部指出，傅崐萁更亟力爭取蘇花改打造花東人民安全回家的路，挽救0403大地震後蕭條觀光，呼籲全面普發一萬元，且修訂財劃法為花蓮多爭取161億元預算，各項建設興利措施蓄勢待發，包括老人健保免費、加發敬老年金、0到6歲國家加倍養、青年購屋貸款利息補助等等。期待朝野同心合一，共同繁榮花蓮，不要讓親者痛仇者快。

國民黨花蓮縣黨部提到，根據TVBS今年二月最新民調，藍綠白各黨籍立委整體表現滿意度，分別為國民黨41%、民進黨28%、民眾黨33%。而傅崐萁個人在「網路溫度計」剛出爐的三月份調查中，聲量及好評影響度均奪冠，民眾普遍的認知顯然與張議長說法有天差地別。

國民黨花蓮縣黨部政治評論員歷史哥發文，「繼高雄市副議長 #曾俊傑 投向綠營之後，曾因涉LED路燈採購弊案遭新北地院依貪汙治罪條例判處7年8個月徒刑，並因強占國有地10萬8,000平方公尺還收租9年的花蓮縣議長張峻正式投向綠營，其實，識時務者為峻傑，在現在的司法氛圍中，這是正常的，小編要稱讚張議長，果然識時務者為「峻傑」。你們都是俊傑，都很英俊，像汪精衛一樣英俊傑出。」

國民黨花蓮縣黨部表示，張峻當初被國民黨依「排黑條款」未予提名，後因他堅持參選，違紀在先才被開除黨籍。是否藍皮綠骨向綠營靠攏？張峻黑道前科累累，又是一個管訓在案的流氓，又長期與綠營親近與張美慧站台。誰才是毒瘤？人民的眼睛是雪亮的，不言可喻。

國民黨花蓮縣黨部強調，傅崐萁過去擔任縣長時，率先創立學生免費營養午餐，夏季嘉年華打造觀光盛季。本屆擔任立委期間，積極爭取蘇花安，花東快速道路，打造花蓮人安全回家的路，修訂財劃法為花蓮爭取每一年多增加161億元建設經費，未來花蓮老人健保免費、長照保險、加發敬老年金、假牙補助、0到6歲加倍國家養、青年成家好禮、生育加倍補助、創業貸款、青年首次購屋利息補貼。

國民黨花蓮縣黨部表示，觀光、農業、產業、教育、等全面升級，基礎建設及社會福利，同時還錢於民，全面普發每人一萬元，挽救0403大地震後的觀光蕭條等等。傅崐萁這樣為花蓮認真打拚的立法委員，可以被民進黨用綠媒、綠民團、綠網軍、綠側翼、用綠色暴政消滅掉嗎?

國民黨花蓮縣黨部強調，今天民進黨用「賴17條」準備戒嚴進行軍事統治，意在挑起兩岸戰爭準備宣布台獨，把2300萬人命當籌碼，用極端手段消滅傅崐萁，就是為了要拉下立法院長韓國瑜，讓柯建銘當立法院長，因為要推動全面獨裁的軍事戒嚴令需要立法院同意。

國民黨花蓮縣黨部總結，民進黨大罷免若是成功，他們就會再修回財劃法，把花蓮的161億元搶回去，當民進黨已出賣台灣人民的護國神山台積電，造成產業大幅出走，國家面對最大產業危機來臨，還把人民推向戰爭生靈塗炭，此時此刻是國民黨團最團結戰力最強時刻，呼籲人民不要被見縫插針，不要被綠營奸計中傷，要團結一致，藍委一個都不能少，才能強力監督賴清德總統不會把台灣推向戰爭與毀滅。