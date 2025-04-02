批民進黨為大惡罷癱瘓國會 國民黨團：國家亂源

昨日立法院會再遭民進黨立院黨團癱瘓議事，今日立院司法及法制委員會亦被民進黨延宕議事。國民黨立院黨團批，民進黨為了大惡罷，癱瘓國會，戒嚴國會，毀憲亂政，為「國家亂源」。

國民黨團表示，民進黨團為了阻擋國民黨團所提出的「反廢死」、「反戒嚴」的兩項公投案，將立法院院會整整癱瘓4天，民進黨團總召柯建銘、幹事長吳思瑤帶頭查封立法院議場，杯葛施政總質詢，打臉行政院長卓榮泰是公然癱瘓院會、毀憲亂政。

國民黨團批，民進黨團現在更加碼要癱瘓立法院8個委員會。本周一在教育及文化委員會不斷提出散會動議杯葛「還電於民」修法，在內政委員會冗長發言抵制「還假於民」修法。今天又把內政、經濟、衛環委員會原本的會議及考察取消，在司委會安排「立法院擴建專案報告」，卻自己排案自己霸占主席台，「民進黨當家鬧事、癱瘓政府、癱瘓國會的手法，沒有做不到，只有想不到。秀下限，無底限。」

國民黨團表示，一個坐擁3兆中央政府總預算的行政院、執政黨黨團，宣稱連衛生紙都買不起，現在突然安排立法院擴建的專案報告，把立法院秘書長、議事處處長找來備詢。明顯是要私設刑堂、公器私用、挾怨報復、霸凌基層公務員，國民黨團完全不能接受，更無法認同，國民黨團將全體抵制本次專案報告，表達對民進黨政府、民進黨團當家鬧事、毀憲亂政，最嚴正的抗議及不滿。

國民黨團總結，更要對民進黨政府及民進黨團現在為了大惡罷，不惜癱瘓國會，滿口造謠，製造社會對立，管制言論自由，戒嚴國會，表達最嚴厲的譴責。