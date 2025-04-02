花蓮議長張峻表態支持罷免傅崐萁..蔣萬安用12字回應

大罷免潮，國民黨立委傅崐萁罷免案已過一階，曾是國民黨花蓮縣黨部主委的花蓮縣議長張峻，今拋出震撼彈，正式表態罷免傅崐萁。台北市長蔣萬安今也被問及此事，蔣再度強調立場，「為罷免而罷免傷害台灣民主」。

蔣萬安說，他絕對支持包括立委李彥秀在內，優質委員持續關心地方，也會與市府合作，全力為市政打拚。蔣也再度強調「為罷免而罷免的政治操作，只是傷害台灣民主」。

蔣萬安今天出席南港區里長座談，也身陷罷免案的國民黨立委李彥秀今天也出席里長座談，並且陪同蔣萬安一同受訪，蔣萬安說，以台北市每一場里長座談為例，北市府都非常歡迎中央立委、地方議員參與，立委李彥秀也非常認真，都循慣例會來了解地方心聲。

李彥秀也被問及，對於大罷免有沒有壓力？李彥秀說，市長來關心地方、理解地方問題，她來出席里長座談，是她持續的地方工作，對於大罷免，每一場選舉都是要小心、全力以赴，尤其她20年從政，相信港湖地區居民眼睛都是雪亮，她也會把自己的立委角色扮演好。