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大罷免！台中「反惡罷護民主」VS 「罷藍委」迎媽祖、熱舞互尬
全台大罷免，台中8名藍綠立委罷免案全數進二階，台中市議會國民黨團也將在今天上午10時舉辦「反惡罷護民主」記者會反擊；中二罷團明將舉辦「反共護台灣，媽祖是大家的媽祖」迎接媽祖遶境活動，中四罷團也將在明天首辦宮民運動、免費舞蹈課程，並邀綠委郭昱晴開講。
台中罷免藍委廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋、顏寬恒、江啟臣、楊瓊瓔等6罷免團體在3月7日同步領取二階連署表，民進黨隨後加入，黨公職服務處轉為民主連署站，罷免如火如荼。
反罷免有藍白合台中「惡罷退散台灣平安」多場宣講會，國民黨也正式宣戰。中選會在3月28日通過綠委蔡其昌、何欣純罷免案一階，罷免團體「拔菜行動」、「不純下架」著手啟動二階連署。
台中市議會國民黨團今天上午10時，舉辦「反惡罷護民主」記者會反擊，國民黨團強調，別讓罷免成為民進黨整肅異己的工具，防止賴清德政府走向戒嚴、破壞台灣民主自由。
中二罷團「解顏行動」明天下午2時至4時30分將在沙鹿鹿寮成衣商圈舉辦「反共護台灣，媽祖是大家的媽祖」迎接媽祖遶境、祈求台灣平安活動，邀請演員陳慕義、中華民國無任所大使劉柏君、變裝皇后女神下午茶、閩南狼、陳柏惟及球評許維智，以及民進黨台中市議員林德宇、曾威、王立任、楊典忠及張家銨、李天生等人。
中四罷團「展翅廢翔」明天下午2時至5時將在南屯水安宮前廣場罷免收件現場，除了邀郭昱晴在下午3時現身指導「大腦重訓課」課程（宣講），並且首辦宮民運動，3時40分起邀Vivian跟Monkey 老師，指導有氧熱舞派對，開辦免費舞蹈課讓民眾參與，台中人免費參加、緊來卡位。
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