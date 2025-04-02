反罷免藍白合！台中惡罷退散宣講 張啟楷、徐巧芯助陣

台中6藍委全數進二階罷免，綠全面宣戰。藍白聯手發起的台中「惡罷退散、平安大會」宣講今晚在南區登場，挺藍委羅廷瑋，民眾黨立委張啟楷首度現身助講，國民黨立委徐巧芯也南下助陣，重現2024年台中市「藍白合」示範區的感動。

台中罷免藍委廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋、顏寬恒、江啟臣、楊瓊瓔等6罷免案全數進入二階，民進黨黨公職服務處轉為民主連署站，罷免如火如荼。反罷免有藍白合台中「惡罷退散台灣平安」宣講會今晚登場，國民黨也正式宣戰。綠委蔡其昌、何欣純罷免案一階，罷團「拔菜行動」、「不純下架」著手啟動二階連署。

惡罷退散志工團由民眾黨蔡壁如、鄭麗文、網路時事評論員「歷史哥」李易修等人組成，蔡壁如擔任團長，惡罷退散志工團在台中發起四場「惡罷退散、平安大會」宣講，二場在西屯、南屯挺廖偉翔，另二場在西區、南區挺羅廷瑋。

「惡罷退散、平安大會」宣講第四場，今晚7時將在南區大慶活動中心（台中市南區德富路100號）登場，由「歷史哥」、國民黨發言人李明璇共同擔任主持人，邀民眾黨立委張啟楷、國民黨立委徐巧芯、羅廷瑋等人開講，將透過Open Studio的形式，線上與線下串連，與線上網友和在場民眾互動。