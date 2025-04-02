花蓮議長張峻表態 不支持大罷免但支持罷免傅崐萁

花蓮罷免傅崐萁已進入第二階段，曾是國民黨縣黨部主委的花蓮縣議長張峻，今早在臉書發文表態支持罷免傅崐萁，呼籲罷傅讓國民黨重獲人民信任，為罷傅活動添加柴火。

張峻曾是資深國民黨員，也曾擔任縣黨部主委，本屆議長選舉，尋求連任的他被縣黨部以「排黑」為由不提名，他經過兩輪選舉後驚險勝出，當選立刻宣布退黨，並痛批黨主席朱立倫放任傅崐萁，被視為花蓮反傅指標人士。

這次花蓮掀起罷免傅崐萁浪潮，外界都在關心張峻動態，他前幾天發短文稱「花蓮天空透出一道久違的光....花蓮，終於開始改變了」已現端倪，今早正式發文表示，他不支持大罷免但支持罷免傅崐萁，表示再不切割傅崐萁，國民黨將走向泡沫化，並成為傅崐萁的陪葬品。

張峻臉書全文如下：

親愛的國民黨內先進、同志、好朋友大家好！

我是張峻，曾任國民黨花蓮縣黨部主委。在第20屆的議長選舉中，我與一群資深的國民黨議員，因反對傅崐萁主導的違法礦石稅徵收，而遭受傅崐萁鋪天蓋地的打壓和抹黑，最後張峻獲得多數議員支持當選議長，在被開除黨籍和忍痛退黨的天人交戰下，被迫離開國民黨，我們決心與傅崐萁切割，不與魔鬼為伍，所謂道不同不相為謀，但在我們的心中，依然是一位忠貞的國民黨黨員。我與各位一樣，對於國民黨的未來深感憂慮。

自從傅崐萁接任立法院黨團總召之後，國民黨的聲勢出現了斷崖式的崩壞，國民黨面對有史以來最險峻的挑戰，多數優秀的黨籍國會立委陷入被罷免潮，這讓我們每一位黨員都感到憂心忡忡。國民黨的許多立委問政認真、專業、負責，實在不足以成為被罷免的對象，但皆因傅崐萁這個亂源，而讓國民黨籍立委遭受全面性地詆毀和攻擊。我們反對大罷免，但是我們支持罷免傅崐萁，唯有將他切割，國會才能恢復理性協商。毒瘤不摘除，國會永無寧日，花蓮也將永遠停滯不前。

舉著藍旗打正藍的傅崐萁，在2009年花蓮縣長選舉中，國民黨提名杜麗華參選，傅崐萁脫黨登記參選。2010年花蓮立法委員補選，傅崐萁支持施勝郎參選，與國民黨提名的王廷升競選。2012年立法委員選舉，傅崐萁支持張智超參選，與國民黨提名的王廷升競選。2020年底，傅崐萁以無黨籍候選人身份參選立委，並利用正藍旗號，把真正國民黨唯一立委提名的黃啟嘉醫師邊緣化，分裂藍軍，操作棄保效應，重創藍營團結。

傅崐萁的所作所為，不僅使黨內分裂，更是與人民的期待背道而馳。許多國民黨的大老形容傅崐萁為「病毒」，警告我們必須與他保持距離，否則將會受到感染。而另一位黨內大老則直言不諱地指出，傅崐萁如同「腐肉」，若不及時切除，其他完好無損的部分也將隨之腐壞。這樣的比喻，無不反映出我們對當前黨內狀況的擔憂。

罷免傅崐萁儼然成為了全民運動與共識，黨內許多先進大老均認為，必須與傅崐萁切割，以免國民黨走向邊緣化，與人民的距離愈來愈遠。傅崐萁為了個人的利益，造成了國會的亂象，更對黨造成無法彌補的傷害，而且恐怕會持續惡化。不僅黨員忍無可忍，並引發大罷免潮和民意的大反彈。這樣的情況，讓我們不得不思考，如何才能讓國民黨重回昔日的榮光。

我呼籲大家，應該罷免傅崐萁，讓國民黨重新獲得人民的信任，重回執政。只有這樣，我們才能挽回民意，重建我們黨的聲譽，讓國民黨再度成為一個強大的政黨，為人民服務，為國家發展貢獻力量。

再不切割傅崐萁，國民黨將走向泡沫化，並成為傅崐萁的陪葬品。讓我們攜手共進，為國民黨的未來而努力，重拾我們的信念與使命。請大家支持罷免傅崐萁。

祝福大家！