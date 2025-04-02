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大罷免當院長？綠營內訌 柯建銘再嗆林濁水「匪諜」

聯合報／ 記者蔡晉宇黃婉婷李成蔭鄭媁葉德正／連線報導
民進黨立院黨團總召柯建銘（右）繼日前說林濁水掩護中國之後，今天再加碼說林是匪諜。圖為兩人15年前出席全國憲改聯盟記者會。圖／聯合報系資料照片
民進黨立院黨團總召柯建銘（右）繼日前說林濁水掩護中國之後，今天再加碼說林是匪諜。圖為兩人15年前出席全國憲改聯盟記者會。圖／聯合報系資料照片

民進黨立院黨團總召柯建銘與民進黨前立委林濁水連日交鋒。柯建銘昨天清晨在臉書發千字文，再度點名林濁水「假台獨出賣台獨」，「這不是匪諜什麼是匪諜？」還稱「不退黨非人也」。林濁水昨未接電話回應此事。

林濁水曾指，國民黨稱大罷免等於柯建銘當院長，就看民進黨如何化解；柯建銘回應，「你什麼台獨理論大師？掩護中國多久了」？林濁水再回，柯建銘的態度很不利於大罷免。

柯建銘昨晨在臉書點名林濁水「罪極惡質、十惡不赦」，假台獨出賣台獨出賣台灣，卻自滿所謂台獨法理大師，不懂憲法又毀憲亂言，該退黨，不退黨非人也。林濁水和黃國昌毫無二致，都是賣台亡國遺臭萬年，這不是賣台亡國什麼是賣台亡國？這不是匪諜什麼是匪諜？

對於柯建銘批林濁水「匪諜」，東華大學教授施正鋒說，相關指控太言過其實，他認識的柯建銘很認真問政，卻因非出於嫡系，在蔡、賴執政時期只能當萬年總召，可以理解他的鬱卒和焦慮。前立委陳學聖也說，柯建銘兩次與立法院長擦身而過，發言有其私心可想而知。

施正鋒昨與考試院前秘書長林水吉、前桃園縣長吳志揚、陳學聖等人在立院舉行記者會，指出立委審查預算是憲政職權，大罷免是去年選舉不認輸的心態，也是霸凌憲政體制，呼籲賴政府懸崖勒馬，停止操作大罷免。

國民黨則另闢戰場在立院提案加重虐童刑期，國民黨昨在新北開記者會批民進黨黨政全力消費剴剴案，卻反對加重虐童刑責。藍營透露，各縣市將陸續發動類似訴求，從地方包圍中央，進一步連結推動廢死公投案。

目前共卅五名泛藍陣營立委、八名綠營立委進入二階連署，但第一階段出現許多偽造、錯假連署。中選會昨指出，將查對後移送最高檢察署偵辦。據統計，目前被告發者共十九件。

台獨 林濁水 柯建銘 罷免

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