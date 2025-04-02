板橋宣講沒動員？ 綠內鬥浮上檯面

民進黨日前在新北宣講，現場部分椅子空出一大片，遭指是黨中央動員2000人沒到。湧言會系統市議員李宇翔批，身兼新北黨部主委的立委蘇巧慧「整天搞算計」，新北黨部執行長高碩呈回擊說，動員配額是地方黨部6750人、黨中央2000人，喊話要李別受藍營挑撥，綠營內鬨檯面化也讓地方熱議。

民進黨上月30日在板橋第二運動場辦政策宣講，挑戰萬人造勢，活動前便有議員質疑是消耗動員。活動當天部分座椅空缺，外界指是黨中央動員2000人沒到，引發黨中央、新北黨部疙瘩，加上黨秘書長林右昌、黨部主委蘇巧慧皆是新北市長熱門人選，角力意味濃。

李宇翔前天深夜發文，指最近許多人向政府或黨部提出意見，地方與中央黨部之間也常發生激烈交鋒，更直指蘇巧慧「私心有夠重、整天搞算計的沒經驗主委，一場活動可以搞到被藍恥笑，實在很無言。」

高碩呈強調，動員配額在協調會均有會議記錄，中央黨部稱新北場為重中之重，要提高動員數額，討論決議由地方黨部與黨公職動員6750人、中央黨部協助動員2000人，「地方黨部命令中央黨部動員」並非事實。