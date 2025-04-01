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鍾小平爆料給罷免連署名單 藍營青工會駁斥：不要內鬥自己人

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
台北市議員鍾小平。聯合報系資料照
台北市議員鍾小平。聯合報系資料照

藍營青年李孝亮領銜罷免民進黨立委吳沛憶，台北市議員鍾小平指，李的連署名單「就是青工（國民黨青年工作會）系統直接拿給他」。國民黨全國青工總會今聲明，相關說法並非事實，並對鍾小平喊話，盼未來謹慎發言，不要再內鬥自己人。

全國青工會總會長鄭任宗表示，針對鍾小平在媒體上的發言「李孝亮的連屬名冊來自青工會」的不實言論，青工會予以嚴正澄清，此說法毫無根據，並非事實。

全國青工會表示，作為國民黨青年參與的重要平台，他們長期深耕基層、積極投入公共事務，肩負凝聚青年世代、推動改革與創新的責任，始終是國民黨青年力量的重要支柱。不願見到多年來的努力，因毫無根據的謠言而被抹煞或誤解。

全國青工會呼籲，黨內同志以理性態度看待歧見，團結一致，聚焦真正的改革方向與社會期待。面對民進黨執政帶來的挑戰，需要彼此信任、同舟共濟，匯聚力量，走得更遠，為國民黨爭取人民的認同與支持。

全國青工會也對鍾小平呼籲，「青工會不是您政治鬥爭的棋子，」此次發言已經傷害了青工會乃至整個國民黨，希望未來能夠謹慎發言，不要再內鬥自己人。

國民黨黨主席朱立倫（左）日前頒發聘書給新任青工會總會長鄭仁宗（右）。圖／讀者提供
國民黨黨主席朱立倫（左）日前頒發聘書給新任青工會總會長鄭仁宗（右）。圖／讀者提供

吳沛憶 國民黨 民進黨 罷免 鍾小平

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