87歲退役少將響應反共護台 力挺罷免舔共立委

87歲的退役陸軍少將丘衛邦今天說，他決心參加前聯電董事長曹興誠衛國行列，期盼大家捍衛中華民國，罷免在立法院舔共、濫權、危害國家安全的立委。

反共護台志工聯盟等團體今天舉行「退役將領挺身反共護台-大路跑大縱走」記者會，包括退役陸軍少將丘衛邦、余宗基、前聯電董事長曹興誠、印太戰略智庫執行長矢板明夫、曾擔任飛行員的「台灣鷹爸」徐柏岳等人出席，宣布4月4日將到花蓮辦路跑活動，4月10日在新北三重空軍一村集會，繞園區健走。

前國防大學政戰學院院長余宗基表示，每個軍人一定要有大是大非觀念，中國對台灣滲透這麼嚴重，已經不是每個退役將領可以獨善其身；當全世界在為保護台灣努力，國內同胞也要更團結一致，認清內部真正敵人，「勝敗就此一役」，只有大罷免能把紅色勢力從國會清除，台灣才能高枕無憂。

徐柏岳表示，今天他站出來前確實有猶豫，也詢問他2個軍校畢業的孩子怎麼看，結果孩子告訴他，「爸，我們願意為台灣犧牲」；他的孩子告訴他可以為國捐軀，他有什麼好可恥的，尤其台灣五、六年級生在美好年代已被騙夠了，他是為愛挺身而出。

徐柏岳說，這次大罷免關鍵就在五、六年級生要覺醒，其實軍校教育訓練本質是要有正直性格，在國家危難之際，如果繼續選擇逃避、親共，這是可恥記號，大家應站出來，為了孩子而恢復軍人榮譽感，「誰說中華民國是國民黨的，中華民國是熱愛這塊土地的國軍弟兄們保衛的」。

矢板明夫表示，今天老將軍們勇敢站出來，因為國軍軍魂在於和美國站在一起、為自由而戰。現在台灣發生大罷免，是老國民黨與台獨一起修理通匪的小國民黨，這次大罷免如果失敗，台灣將失去美國信任，在經濟、科技、地緣政治被徹底邊緣化，過去國軍反共要用槍，現在用筆連署就可以達到反共目的。

曹興誠表示，這次大罷免是要把多年來被中共滲透、統戰的勢力劃清界線趕出去，這對台灣未來生存發展非常重要，也是背水一戰，呼籲大家站出來罷免，保護國家。