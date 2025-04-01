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罷免羅智強 罷團今發行報紙曹興誠任榮譽發行人還上街頭派報

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
罷團發起罷免國民黨立委羅智強，今天正式發行「四能報」，由聯電創辦人曹興誠擔任榮譽發行人、馮光遠擔任總主筆。記者林麗玉／攝影
罷團發起罷免國民黨立委羅智強，今天正式發行「四能報」，由聯電創辦人曹興誠擔任榮譽發行人、馮光遠擔任總主筆。記者林麗玉／攝影

罷免潮，罷團發起罷免國民黨立委羅智強，今天正式發行「四能報」，由聯電創辦人曹興誠擔任榮譽發行人、馮光遠擔任總主筆，創刊號印刷有9萬份，將在選區家戶塞報、及捷運站等地點發派，今天創刊號出刊，曹興誠也在街頭幫忙派發。

罷免羅智強案領銜人小諭表示，大安區人文薈萃，要出版一個刊物是很容易的事，這次罷免行動如何符合大安區風格，所以決定出版報紙，讓這場罷免案符合大安區選民結構與屬性，並強調這不是一場政黨對決，是一場保家衛國行動。

「要讓羅智強，會驚(台語)啦！」總編輯古碧玲表示，之所以創四能報，是希望透過這分報紙讓民眾了解現在狀況有多危急，這份四能報她自己打85分，能做出來也是一個創舉，創刊號印有9萬份，會在大安區塞報，也會去捷運派發，並稱第二期會讓人驚艷。

四能報總主筆馮光遠提到，最近的陸配言論爭議事件，幫罷免案增加一些能量，對於這些陸配強調她們有言論自由，但馮說，當然言論自由很重要，不過在民主國家像台灣，言論自由有些時候是有限制的，例如在擁擠的戲院裡，沒有人會喊「失火了失火了」，如果有這樣的字眼就會製造天下大亂。

刊頭題字人吳鳴也舉近期陸配、區老師事件提到，言論自由不是沒有限制，不能傷害到其他人的生命，他認為這次三位陸配傷害的是國家整體。

罷團發起罷免國民黨立委羅智強，今天正式發行「四能報」，由聯電創辦人曹興誠擔任榮譽發行人。記者林麗玉／攝影
罷團發起罷免國民黨立委羅智強，今天正式發行「四能報」，由聯電創辦人曹興誠擔任榮譽發行人。記者林麗玉／攝影

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