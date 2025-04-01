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再喊還假於民、還電於民 藍黨團批綠：只在意大罷免？

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
立法院內政委員會昨初審通過「紀念日及節日實施條例」草案，教育文化委員會同日也初審「核子反應器設施管制法」第6條條文修正草案，但最終這兩項修法均遭民進黨反對，交送院會協商。國民黨團今開記者會，譴責民進黨不願「還假於民」，也無能解決能源問題。記者李成蔭／攝影
立法院內政委員會昨初審通過「紀念日及節日實施條例」草案，教育文化委員會同日也初審「核子反應器設施管制法」第6條條文修正草案，但最終這兩項修法均遭民進黨反對，交送院會協商。國民黨團今開記者會，譴責民進黨不願「還假於民」，也無能解決能源問題。記者李成蔭／攝影

國民黨立法院黨團今開記者會，要求民進黨應「還假於民、還電於民」；並批評勞動部長洪申翰連對放假都不敢表態，而現在核電也是世界趨勢，但民進黨還是抱著反核神主牌，民進黨難道只在意大罷免

立法院內政委員會昨初審通過「紀念日及節日實施條例」草案，教育文化委員會同日也初審「核子反應器設施管制法」第6條條文修正草案，但最終這兩項修法均遭民進黨反對，交送院會協商。國民黨團今開記者會，譴責民進黨不願「還假於民」，也無能解決能源問題。

國民黨團副書記長王育敏指出，「還假於民」、「還電於民」是國民黨團的堅持，很可惜在內政、教文委員會裡，國民黨主張「還假於民」遭民進黨反對；國民黨主張能源安全也同樣遭民進黨反對，不知道民進黨團到底在意什麼？難道只在意大罷免嗎？實在令人失望。

內政召委牛煦庭表示，國民黨團呼應勞工團體長期「還我七天假」的訴求，希望能把當初被民進黨惡砍的7天假，透過立法手段從「辦法」提升到「條例」拿回來，最後整合出最務實版本「4+1」，希望能趕在五一之前完成三讀並立即實施，但如今被民進黨這樣弄，可能已經無望。

牛煦庭指出，昨再加開一次審查會議，希望能夠在委員會順利送出，但很遺憾當初支持五一全國放假的綠委們，對於到底放幾天假未提任何版本，也隻字未提，對哪一天放假列為節日，一大堆意見，顯然刻意拖延會議進行，請問民進黨對得起公民團體、勞工團體嗎？

教文召委葛如鈞表示，本會期有許多重要民生法案，包括能源安全、核能延役，「AI基本法」、「青年基本法」、「營養午餐法」等。就能源來說，沒有充足穩定的電力，哪有半導體發展？站在國安角度，一旦遭到封鎖台灣將面臨斷氣、斷電危機，就連美國都擔心台灣能源安全問題。

葛如鈞指出，核電延役已經是國際趨勢，核電廠現況必須重新修訂再往後延役，但過程當中民進黨意識形態所拖延，不斷阻擋審查。昨日修法也只是鬆綁法令，最終還需要政府把關，但在審查過程當中，民進黨卻大動干戈搞散會，在到底是誰躺平擺爛？是誰不還錢於民？還政於民？

立法院內政委員會昨初審通過「紀念日及節日實施條例」草案，教育文化委員會同日也初審「核子反應器設施管制法」第6條條文修正草案，但最終這兩項修法均遭民進黨反對，交送院會協商。國民黨團今開記者會，譴責民進黨不願「還假於民」，也無能解決能源問題。記者李成蔭／攝影
立法院內政委員會昨初審通過「紀念日及節日實施條例」草案，教育文化委員會同日也初審「核子反應器設施管制法」第6條條文修正草案，但最終這兩項修法均遭民進黨反對，交送院會協商。國民黨團今開記者會，譴責民進黨不願「還假於民」，也無能解決能源問題。記者李成蔭／攝影

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