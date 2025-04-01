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罷免涉偽造或死亡連署 中選會向最高檢告發19案

中央社／ 台北1日電

中選會今天表示，針對公職人員罷免案第一階段提議人名冊有提議前死亡、或偽造情事案件，目前已依法向最高檢察署告發19件，其中立委罷免案16件、縣市長罷免案1件、縣市議員罷免案2件，中選會將分批陸續辦理，不會有差別待遇。

媒體報導，桃園市選委會經中選會指示查出有提議人在提議前死亡，中選會隨後向最高檢察署告發領銜人涉偽造名冊。

中選會今天表示，依刑事訴訟法第241條規定，公務員因執行職務知道有犯罪嫌疑者，應告發，中選會以往辦理公職人員罷免案，對於提議人名冊有提議前死亡、或偽造情事案件，都是依刑事訴訟法規定移送檢察機關偵辦，且沒有因被罷免對象差別而做不同處理。

中選會說，因各罷免案提出提議人名冊的時間、以及是否需補提等狀況都不同，中選會依委員會議決議，將在完成提議人名冊及補提提議人名冊查對作業後，針對各罷免案有提議前死亡、有偽造情事等案件，移送最高檢察署偵辦。

至於目前告發案件數。中選會表示，2月共收到64案罷免案，扣除不受理或重複送件者後，共有61件罷免案，目前已依法向最高檢察署告發共19件，其中立委罷免案16件、縣市長罷免案1件、縣市議員罷免案2件。

中選會說，隨後仍會陸續依法告發，例如近日也會再將8件立委罷免案彙整後，再依法向最高檢察署告發，中選會將分批陸續辦理，不會有差別待遇。

據了解，目前共有35名泛藍立委、8名民進黨立委、以及遭停職的新竹市長高虹安罷免案進入二階連署階段，另有7名民進黨立委罷免案經補提後，尚在地方選委會查對中。

罷免

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