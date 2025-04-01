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罷免提議連署頻傳偽造 中選會：查對完成後送檢調偵辦

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
各地掀大罷免潮，多個民團送出罷免連署提議。本報資料照片
各地掀大罷免潮，多個民團送出罷免連署提議。本報資料照片

罷免延燒，目前有35名藍委、8名綠委進入第二階段連署，但第一階段提議階段出現許多死人、錯假連署，引發藍綠互槓。中選會今天指出，提議人名冊有提議前死亡、有偽造情事等案件，將於完成查對作業後，移送最高檢察署偵辦。目前被告發者共有19件。

針對罷免提議人名冊有偽造嫌疑案件的後續處置，中選會今天指出，中選會辦理公職人員罷免案，基於法定義務，於完成查對作業後，依法循例將提議人名冊有偽造嫌疑案件向檢察機關告發。

中選會指出，依「刑事訴訟法」第241條規定，公務員因執行職務知有犯罪嫌疑者，應為告發，中選會以往辦理公職人員罷免案，對於提議人名冊有提議前死亡、有偽造情事案件，均依法移送檢察機關偵辦。且該會對於提議人名冊有偽造嫌疑案件之告發，並未因被罷免對象之別，而做不同處理。

中選會進一步說明，各公職人員罷免案因提出提議人名冊時程不一，提議人名冊經查對結果，有無需補提提議人名冊情形亦不一，中選會依委員會議決議，將於完成提議人名冊及補提提議人名冊查對作業後，就各該罷免案有提議前死亡、有偽造情事等案件，移送最高檢察署偵辦。

中選會表示，除了日前已移送最高檢察署偵辦之案件外，目前尚在進行補提提議人名冊查對作業之罷免案，提議人名冊亦有提議前死亡、有偽造情事等情形，中選會將於完成查對作業後，移送最高檢察署偵辦。根據中選會統計，2月份共收到64案罷免案，扣除不受理或重複送件者後，共計有61件罷免案，目前已依法向最高檢察署予以告發者為19件，其中立委罷免案係16件，市縣長罷免案1件、市縣議員罷免案2件。後續幾波，仍會陸續依法予以職務告發。近日也會再將8件立委罷免案彙整後，再依法向最高檢察署予以告發。

罷免

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