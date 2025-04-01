罷免補件不合格率全國居冠 蘇巧慧：將再次提出告發

藍營發動罷免綠委因未達標遭退件，補件後，中選會宣布新增8位立委通過第一階段連署，其中就包含民進黨立委蘇巧慧。她指出，針對她的1705份補件中，不僅死亡連署增加31人，整體不合格件數達775份、達45%，是全國第一，能夠超越國民黨的，真的只有國民黨。

「都有人被抓了，還抄？」蘇巧慧指出，上次罷團送出的連署書，連署前死亡84人，此次又增加，國民黨罷團連署接連爆發黨員遭冒名、國民黨地方重要幹部遭收押後，國民黨仍持續這麼做，無疑是要與民主為敵。而高層繼續躲在後面，把年輕黨工推到第一線當箭靶。

至於是否提告，蘇巧慧表示，當出現死亡連署、錯假連署情況時，將由中央黨部統一代表告發，此次也會再一次提出告發。