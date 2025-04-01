快訊

為何基本款iPad不支援AI？銷售數據揭原因：高階型號處境尷尬

自助餐夾2盒菜含白飯500元…他不滿拿養樂多須付20元 老闆出面解釋了

鍋貼藏「嚼過的口香糖」…店家辯稱是肉 八方雲集總部強硬聲明：終止加盟

聽新聞
0:00 / 0:00

罷免補件不合格率全國居冠 蘇巧慧：將再次提出告發

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨立委蘇巧慧。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委蘇巧慧。圖／聯合報系資料照片

藍營發動罷免綠委因未達標遭退件，補件後，中選會宣布新增8位立委通過第一階段連署，其中就包含民進黨立委蘇巧慧。她指出，針對她的1705份補件中，不僅死亡連署增加31人，整體不合格件數達775份、達45%，是全國第一，能夠超越國民黨的，真的只有國民黨。

「都有人被抓了，還抄？」蘇巧慧指出，上次罷團送出的連署書，連署前死亡84人，此次又增加，國民黨罷團連署接連爆發黨員遭冒名、國民黨地方重要幹部遭收押後，國民黨仍持續這麼做，無疑是要與民主為敵。而高層繼續躲在後面，把年輕黨工推到第一線當箭靶。

至於是否提告，蘇巧慧表示，當出現死亡連署、錯假連署情況時，將由中央黨部統一代表告發，此次也會再一次提出告發。

罷免

延伸閱讀

綠宣講再批財劃法 葉元之嗆蘇巧慧：若反對為何不提案？

綠新北造勢引發藍綠互槓 江怡臻批卓榮泰造謠並質疑蘇巧慧「裝傻」

初選暖身賽？藍議員批新北宣講「人民被當工具」 曝現場座位空一片

綠新北造勢 蘇巧慧也到場…諷藍營「以罷制罷」是政治操作

相關新聞

罷免補件不合格率全國居冠 蘇巧慧：將再次提出告發

藍營發動罷免綠委因未達標遭退件，補件後，中選會宣布新增8位立委通過第一階段連署，其中就包含民進黨立委蘇巧慧。她指出，針對...

牛煦庭罷免案出現死者參與連署 罷團反嗆藍連署死亡率高

桃園市選委會日前經中選會指示，查出立委牛煦庭與魯明哲罷免案中有死者參與連署，中選會獲悉後，上周五告發牛案領銜人陳曉煒及魯...

罷免提議連署頻傳偽造 中選會：查對完成後送檢調偵辦

大罷免延燒，目前有35名藍委、8名綠委進入第二階段連署，但第一階段提議階段出現許多死人、錯假連署...

大罷免優先？ 柯建銘阻擋郭智輝回應電價議題

民進黨立院黨團柯建銘正積極推動「大罷免」，柯建銘今天在立法院院會前，阻擋經濟部長郭智輝接受採訪，稱「不要回答這些問題，這...

民進黨團再次杯葛院會 傅崐萁：奉陪到底不會離場

民進黨立院黨團今天再度占領主席台，立法院會繼續空轉。國民黨立院黨團總召傅崐萁表示，民進黨團把莊嚴的國會當做馬戲團在耍，他...

回應聯合報民調 蔣萬安：為罷而罷傷民主

聯合報最新民調顯示，四成七民眾反對大罷免立委。台北市長蔣萬安昨回應，為罷免而罷免，製造社會對立與仇恨，其實是傷害台灣民主...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。