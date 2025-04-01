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牛煦庭罷免案出現死者參與連署 罷團反嗆藍連署死亡率高

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
立委牛煦庭與魯明哲的提議書出現死亡連署，2領銜人遭告發。罷免牛煦庭團體聲明表示，支持清查偽造事件，也相信經得起考驗。圖／「光復桃園，六區全罷」聯合罷免團隊提供
立委牛煦庭與魯明哲的提議書出現死亡連署，2領銜人遭告發。罷免牛煦庭團體聲明表示，支持清查偽造事件，也相信經得起考驗。圖／「光復桃園，六區全罷」聯合罷免團隊提供

桃園市選委會日前經中選會指示，查出立委牛煦庭與魯明哲罷免案中有死者參與連署，中選會獲悉後，上周五告發牛案領銜人陳曉煒及魯案領銜人羅怡雯涉嫌偽造文書。陳曉煒昨表示毫無所悉，罷團也聲明表示，絕對經得起考驗。相信藉由中選會的清查，可以讓清者更清。

近期多地爆出有死亡連署爭議。中選會日前發文各地選委會要求調查，桃園選委會經調查後，發現有提議人在提議前死亡，中選會獲報後日前回文桃園選委會，表示已於3月28日向最高檢察署告發，分別領銜提出牛煦庭、魯明哲罷免案的陳曉煒及羅怡雯，提議人名冊涉有偽造嫌疑。

消息傳出後，罷牛團體透過聲明表示，中選會因發現一件死亡連署，對罷牛領銜人提出告發；對照下，罷免綠委的團體則被發現提議書中有高達上千份的死亡連署，平均每位民進黨委員的連署書，都出現數十到上百件的提議前死亡連署，死亡率最高達15%；中選會在職權範圍內，也應對大量死亡連署的國民黨告發。

罷牛團體表示，在3000多件提議書中出現1位死亡者，極有可能是在1月底的寒流中不幸過世等原因造成，反觀罷免綠委的團體死亡連署比例之高，毫不意外在第一階段即被退件，國民黨未反省還堅稱是非常正常的現象。

罷牛團體表示，團隊支持清查偽造事件，也相信經得起考驗，每一份提議書與罷免書，都被志工夥伴視為極重要的託付，相信藉由中選會的清查，也可以讓偽造連署的人無所遁形。

罷免

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