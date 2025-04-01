民進黨團再次杯葛院會 傅崐萁：奉陪到底不會離場

民進黨立院黨團今天再度占領主席台，立法院會繼續空轉。國民黨立院黨團總召傅崐萁表示，民進黨團把莊嚴的國會當做馬戲團在耍，他們表達譴責，今天國民黨團一定奉陪到底，不會離場，希望能好好開會。

國民黨團今天一早舉行黨團大會，會後傅崐萁針對民進黨團繼續癱瘓議事表示，民進黨團把國會布置成像刑場、靈堂，全世界沒有看過這樣的執政者，把莊嚴的國會當做馬戲團在耍，國民黨團表達譴責。

話鋒一轉，傅崐萁針說，民進黨團總召柯建銘還想要當立法院長，想透過大罷免要拉下立法院長韓國瑜，如果賴清德總統的大罷免成功的話，國人會有一個什麼樣的國會？是一個馬戲團的國會，更何況現在是總質詢期間，柯建銘綁架的肉票是行政院長卓榮泰，希望民進黨能適可而止，讓國會重新回到正軌。

傅崐萁強調，今天國民黨團一定奉陪到底，不容許癱瘓議事，他們不會離場，希望今能好好開會，他也正告民進黨不要想通過這樣的方式，延宕所有迫切的民生法案。

另外，傅崐萁也點名行政團隊，指賴清德到卓榮泰，以及各部會首長，鬼哭神號地說預算被凍結多少，但從1月21日通過到今天為止，有哪一個部會提出解凍案？他聽聞是卓榮泰下令各部會不要解凍，在大罷免之前才能累積造謠的相罵本，現在民進黨施政主軸已經變成「謠言之國、謊言台灣」。

傅崐萁說，立法院已經給行政機關史上最高的預算，如果還有其他需求的話，立法院非常歡迎行政院提出，大家一起來討論，只要是福國利民的預算，他們都會全力支持。