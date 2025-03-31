聽新聞
0:00 / 0:00
台中罷免案出現死亡連署？ 遭中選會吿發
各地掀罷免潮，中選會日前發文給台中市等選委會，要求調查提議前「死亡連署」狀況。據了解，罷免台中市立委二、四、五、六選區的提議人名冊，都出現死亡連署、不符規定等，各區約有上百分違規；中選會已向高檢署告發。台中市選委會表示不便回應。
記者詢問中二、中四、中五與中六選區罷免團體成員，其中三人未接電話；中六罷團成員表示，了解狀況中。
據了解，中選會發函給10多個縣市選委會，清查罷免提議人連署名冊，原因各不相同，部分縣市回覆後，中選會針對違規部分已向高檢署告發。
據了解，罷免台中市立委二選區顏寬恒、四選區廖偉翔與五選區黃健豪、六選區羅廷瑋提議人名冊，二、四、六選區發現死亡連署，各區有1到數人不等；另戶籍不正確等不符選罷法規定的，各區約有上百人，是否涉及偽造文書，中央選委會已向高檢署告發。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言