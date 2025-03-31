台中罷免案出現死亡連署？ 遭中選會吿發

各地掀罷免潮，中選會日前發文給台中市等選委會，要求調查提議前「死亡連署」狀況。據了解，罷免台中市立委二、四、五、六選區的提議人名冊，都出現死亡連署、不符規定等，各區約有上百分違規；中選會已向高檢署告發。台中市選委會表示不便回應。

記者詢問中二、中四、中五與中六選區罷免團體成員，其中三人未接電話；中六罷團成員表示，了解狀況中。

據了解，中選會發函給10多個縣市選委會，清查罷免提議人連署名冊，原因各不相同，部分縣市回覆後，中選會針對違規部分已向高檢署告發。

據了解，罷免台中市立委二選區顏寬恒、四選區廖偉翔與五選區黃健豪、六選區羅廷瑋提議人名冊，二、四、六選區發現死亡連署，各區有1到數人不等；另戶籍不正確等不符選罷法規定的，各區約有上百人，是否涉及偽造文書，中央選委會已向高檢署告發。