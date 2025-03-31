桃園罷免案也傳死亡連署 中選會告發2領銜人涉偽造名冊

大罷免浪潮來襲，死亡連署與偽造文書連署爭議頻傳。桃園市選委會經中選會指示查出有提議人在提議前死亡，中選會獲報後，近日向最高檢察署告發領銜提出立委牛煦庭與魯明哲罷免案的陳曉煒、羅怡雯涉偽造名冊。陳曉煒今晚說，未接獲相關通知。罷魯案發言人回應，死亡名冊僅個位數，絕無偽造。

桃園市6名立委清一色為國民黨籍，在此次大罷免浪潮無一倖免，罷免團體今年初衝刺第一階段提議連署，農曆過年也不打烊，趕在2月初向中選會第一波罷免提議送件。經選務機關查對後，桃園6名藍委第一階段提議人數全過門檻，正進行第二階段連署。

依據桃園市選委會公開資訊，桃園市選委會依選罷法規定與中選會訂定的公職人員罷免案提議連署及查對作業辦法進行第一階段提議人數初審、查對作業，桃園市6名立委罷免案分別收到3948到4570份數不等提議人名冊。經查對後，年齡與居住期間不符分別有91到158份不等，為軍人或公務員身分不得連署則各有32到57份數不等。

罷免案遍地開花，近期包括台南、台北等多地爆出有死亡連署爭議。中選會日前發文各地選委會要求調查，桃園選委會經調查後，發現有提議人在提議前死亡情況，中選會獲報後於日前回文桃園選委會，表示已於3月28日向最高檢察署告發，分別領銜提出牛煦庭、魯明哲罷免案的陳曉煒及羅怡雯，提議人名冊涉有偽造嫌疑。

據了解，中選會此次告發案件涵蓋十多個縣市，不只桃園市罷免案，告發原因除了死亡連署、偽造文書等樣態，還有其他告發事由，未來還會有第二波告發。

針對中選會告發涉嫌偽造名冊，記者今晚詢問陳曉煒，陳回應，不清楚有偽造嫌疑等說法，也完全沒有收到任何通知。

陳曉煒說明，中選會有給罷免團體一份回覆表，上面是有寫到「提議前死亡1人」；中選會也只告知名冊中有1人死亡，但沒提供具體死亡時間，此事在中選會告知前，他也不知情。

罷免魯明哲團隊總召、發言人Dora代替領銜人羅怡雯回應，該團隊之前有收到單子提及視為無效的件數，包括提議人死亡連署無效件數，因第一階段提議，在過年期間天氣寒冷，當時就預測參與提議老人家可能過世，所以團隊送出的連署名冊人數超過1.5倍，「每張都是民眾親自簽名，被退件的死亡名冊只有個位數，絕非偽造」。

針對中選會向最高檢察署告發罷魯領銜人羅怡雯情事，Dora表示，她接到記者電話才知道，該團隊至今尚未收到公文，要等收到公文再答覆。

桃園市選委會指出，日前已依相關規定將調查結果提供中選會，尊重中選會後續處置作為。