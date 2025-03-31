曹興誠：若國號改「台灣共和國」是被中共、國民黨所逼

聯電創辦人、罷免國民黨立委徐巧芯領銜人曹興誠近日建議別用「中華民國」，應更改為「台灣共和國」，遭徐批評對「國家不忠誠」。曹興誠今天指出，若國號被改，就是中國與徐巧芯等國民黨人逼出來的。他質疑，中共指台灣是不可分割的領土，徐巧芯說話了沒有？

反共護台志工聯盟今天在立法院群賢樓宣布啟動「民意開道、民主上路」罷免行動車巡迴掃街記者會，曹興誠會後接受媒體聯訪，針對徐巧芯抨擊提出說法。

曹興誠表示，中共憲法主張「台灣是中華人民共和國神聖不可分割的領土一部分」，直接沒收台灣領土，這些所謂保護中華民國的人都沒去抗議。他喊話藍營選民，國民黨、徐巧芯這些人都在騙，「你在他們眼裡不過是升官發財的墊腳石而已」。

他說，徐巧芯需要時滿臉堆笑、送花擁抱，不需要時就神擋殺神、佛擋殺佛，非常凶惡，松山區不需要醜陋虛偽的立委。他再指，台北市長蔣萬安、徐巧芯及國民黨議員在「剴剴案」時選擇遮掩，逃避咎責不去開會，等到司法審判時又蹭熱度，這種虛偽狡詐的立委一定要趁機罷免掉。

曹興誠直言，國民黨沒有保護中華民國，反而每天跟中共聯合出賣中華民國。「中華」兩字始終被中共糾纏著用，被吃豆腐，中國可主張雙方都是中華，因此是一國，台灣就會被吞併，國民黨、共產黨用一個中國騙大家，希望沒收台灣、接受中共統治。

曹興誠強調，如果今天需要改成「台灣共和國」，是中共、徐巧芯等國民黨人逼出來的，頻頻利用中華二字統戰台灣，希望消滅台灣，改接受中共統治，這是台灣下一步可能必須要走的路，這也是共產黨、國民黨逼出來的！