罷藍二階拉警報 曹興誠宣布罷免巡迴車深入偏鄉基層

罷免藍營立委第二階段連署將進入關鍵30天，各地連署遭遇瓶頸。聯電創辦人、反共護台大聯盟首席志工曹興誠今宣布啟動「民意開道、民主上路」罷免行動車（胖卡）巡迴掃街，在全台35個泛藍立委選區打游擊戰，透過深入基層、偏鄉，擴大收取罷免連署書。

「希望能走遍全台灣每個角落，呼籲大家抗共保台、衛台灣。」曹興誠致詞指出，罷免行動第一階段在公民團體努力下取得良好成效，但第二階段的難度大幅提高，民進黨已投入資源支援罷免行動，勢必能擴大聲勢。

他強調，胖卡巡迴的核心目的，是讓罷免行動轉化為流動式的連署模式，提高便利性，確保二階連署成功。

桃園市罷免魯明哲志工代表指出，胖卡投入能為行動帶來更大的機動性，使罷免團隊深入社區巷弄，幫助不便外出的民眾完成連署。他呼籲桃園市民，不論政治立場如何，只要認同反共理念，都應加入罷免行列，終結國民黨立委的不當行為。

他強調，二階段連署的截止日期迫在眉睫，若未能達標，罷免行動將無法繼續，呼籲全國民眾踴躍參與，為台灣的未來把關。

新北市罷免羅明才志工代表指出，過去團隊在設立連署點時遭遇阻撓，導致行動受限，且有許多偏鄉民眾雖有強烈意願支持罷免，卻因環境因素難以參與。透過胖卡巡迴，罷免團隊能深入各地讓更多人了解國會亂象，若二階連署未能達標，將無法推動投票程序，呼籲選民勇敢站出來，共同守護台灣的民主價值。