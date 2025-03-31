罷免二階告急！台中罷團出招 辦活動吸民眾連署

台中6藍委罷免案邁入二階連署，民進黨除持續舉辦宣講，各區罷免團體也舉辦各式活動，催出連署份數。因應清明兒童連假，中四選區將辦親子園遊會，吸引民眾連署；中六選區則以小蜜蜂游擊連署方式，希望衝高收件數。

台中市第4、5、6選區是罷免熱區，目前二階連署進入告急階段，民進黨台中市中西東南區議員昨在西區廟口聯合舉辦「人民是頭家」宣講，罷團也到場設攤連署，因應清明連假，罷團也將舉辦各式活動，吸引民眾連署。

罷免中四選區廖偉翔的志工指出，4月5日周六除了設攤連署外，也將舉行親子園遊會，吸引親子前來響應連署；另也規劃請舞蹈老師到街頭教跳舞，希望吸引愛跳舞的民眾出來連署。

中六罷免藍委羅廷瑋的志工表示，目前進入二階催件階段，因應清明連假，除罷免連署設攤之外，也會以小蜜蜂游擊連署，全力連署拚過關。

台中市第4、5、6選區罷團持續收件，中六選區目前已有1.8萬份連署書，仍差2.2萬份；中四與中五選區連署書也破萬份，3個選區將在4月2日共同公布連署份數，並合作連署拉抬氣勢。