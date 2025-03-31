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【即時短評】擋下大罷免 朱立倫才能掃除連任路上大石
大罷免潮藍營陷苦戰，聯合報最新民調顯示，國民黨在各項滿意度調查結果不利，對國民黨和黨主席朱立倫無疑是一大警訊。大罷免成敗不僅關乎朱立倫連任之路，更是國民黨存亡的分水嶺，任何戰略誤判，都將造成難以挽回的後果；要想扭轉頹勢，守住這局，唯有破解民進黨的抗中仇恨動員，正面迎戰，才能讓反罷免票極大化。
回顧罷免潮開端，國民黨中央喊出「以罷制罷」，卻讓被罷的藍營立委自己面對，當首波公告出爐，綠營以「三五比零」完封，讓藍營陣腳大亂，黨內砲火指向朱立倫，質疑未給罷團資源，且輿情回應不力、文宣製作不如民眾黨，作為黨主席只能概括承受。
聯合報最新民調，國民黨除了在政黨、立委與黨主席不滿意度皆高，即使是藍營支持者，對朱立倫滿意與不滿意的比率各占四成七，顯示藍軍對其領導表現意見分歧；內外交迫的壓力，使朱的連任之路荊棘叢生。
朱立倫的困境，一是要負擔沉重的黨內開銷，先前黨務改革整併黃復興黨部、地方選舉提名的強勢作風，都讓黨內派系與地方要角頗有微詞，反朱勢力蠢蠢欲動；再者，未能適時投入罷免資源，導致一階罷綠行動全數折戟，也造成黨內不諒解。
已有多份民調顯示，儘管反對大罷免的民眾仍多於支持罷免者，但兩者差距縮小；且不支持罷免者投票意願始終低於支持罷免的民眾，隨著二階連署開跑，藍營立委人人自危，若無策略反制，持續陷於被動，最終投票恐更為不利。
國民黨沒了黨產，要對抗龐大的國家機器傾力投入，本就武器不對等；再加上民進黨政府營造仇恨氛圍，助長大罷免氣勢，整體氛圍對國民黨極為不利。
但大罷免此役，已非單純的選戰，而是關乎政黨存亡的決戰，國民黨立委有不能輸的壓力，更是檢驗朱立倫領導能力的試煉。唯有擋下罷免，朱立倫才能掃除黨魁連任路上的大石。
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