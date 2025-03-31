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【即時短評】擋下大罷免 朱立倫才能掃除連任路上大石

聯合報／ 本報記者鄭媁
國民黨主席朱立倫出席說明會呼籲支持者力挺面臨罷免的國民黨立委。圖／聯合報系資料照
國民黨主席朱立倫出席說明會呼籲支持者力挺面臨罷免的國民黨立委。圖／聯合報系資料照

罷免潮藍營陷苦戰，聯合報最新民調顯示，國民黨在各項滿意度調查結果不利，對國民黨和黨主席朱立倫無疑是一大警訊。大罷免成敗不僅關乎朱立倫連任之路，更是國民黨存亡的分水嶺，任何戰略誤判，都將造成難以挽回的後果；要想扭轉頹勢，守住這局，唯有破解民進黨的抗中仇恨動員，正面迎戰，才能讓反罷免票極大化。

回顧罷免潮開端，國民黨中央喊出「以罷制罷」，卻讓被罷的藍營立委自己面對，當首波公告出爐，綠營以「三五比零」完封，讓藍營陣腳大亂，黨內砲火指向朱立倫，質疑未給罷團資源，且輿情回應不力、文宣製作不如民眾黨，作為黨主席只能概括承受。

聯合報最新民調，國民黨除了在政黨、立委與黨主席不滿意度皆高，即使是藍營支持者，對朱立倫滿意與不滿意的比率各占四成七，顯示藍軍對其領導表現意見分歧；內外交迫的壓力，使朱的連任之路荊棘叢生。

朱立倫的困境，一是要負擔沉重的黨內開銷，先前黨務改革整併黃復興黨部、地方選舉提名的強勢作風，都讓黨內派系與地方要角頗有微詞，反朱勢力蠢蠢欲動；再者，未能適時投入罷免資源，導致一階罷綠行動全數折戟，也造成黨內不諒解。

已有多份民調顯示，儘管反對大罷免的民眾仍多於支持罷免者，但兩者差距縮小；且不支持罷免者投票意願始終低於支持罷免的民眾，隨著二階連署開跑，藍營立委人人自危，若無策略反制，持續陷於被動，最終投票恐更為不利。

國民黨沒了黨產，要對抗龐大的國家機器傾力投入，本就武器不對等；再加上民進黨政府營造仇恨氛圍，助長大罷免氣勢，整體氛圍對國民黨極為不利。

但大罷免此役，已非單純的選戰，而是關乎政黨存亡的決戰，國民黨立委有不能輸的壓力，更是檢驗朱立倫領導能力的試煉。唯有擋下罷免，朱立倫才能掃除黨魁連任路上的大石。

罷免

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