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北市罷「雙吳」備戰2階連署 邀黃士修任顧問：與吳思瑤抗戰到底
北市「雙吳」罷團日前一階補件通過，「地動刪瑤」召集人賴苡任表示，待收到中選會公文後將與另一罷團「憶事吳成」一同領表。為防堵民進黨阻撓，第二階段也邀連署經驗豐富黃士修擔任顧問，賴強調，民進黨企圖掏空中華民國，身為黨團幹事長、綠委吳思瑤更是黨在國會化身，將抗戰到底，絕不退讓。
賴苡任說，目前尚未收到正式公文，根據法定程序，領銜人收到公文後，才能前往中選會領取第二階段表格，待收到公文後會擇日與「憶事吳成」罷團一起到中選會領表，他也提到民進黨在第一階段一直將國民黨連署狀況不佳做文章，他二階也邀請「全台最懂連署的男人」黃士修，擔任二階的連署顧問。
賴苡任表示，黃士修一人帶領過的連署份數超過150萬份，從公投到總統大選都有經驗，是全台最了解連署作業細節與攻防策略的人，「憶事吳成」也會邀請黃協助，將協助整體流程，預防民進黨各種技術性與法律手段阻擾，也能憑其過去與中選會交手的經驗，提出更完善的作法。
賴苡任痛批，民進黨過去不斷想掏空、拖垮中華民國已不是假設，而是事實，吳思瑤代表，不只是她個人，更是民進黨威權體制在國會的化身，強調「對抗這個不民主的政黨、對抗這個傲慢的體制，我絕不退讓，會戰到最後一刻！」
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