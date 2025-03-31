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趙少康、郝龍斌現身罷團 籲民進黨懸崖勒馬：雙方現停手最好

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
資深媒體人趙少康（中）上午接受媒體訪問時，批評賴清德總統上任快一年，卻沒有解決台灣的任何問題，反而製造對立，並以其約四成的支持度為例，認為其表現不佳。記者林伯東／攝影
資深媒體人趙少康（中）上午接受媒體訪問時，批評賴清德總統上任快一年，卻沒有解決台灣的任何問題，反而製造對立，並以其約四成的支持度為例，認為其表現不佳。記者林伯東／攝影

北市罷免「雙吳」綠委吳沛憶、吳思瑤團體「地動刪瑤」、「憶事吳成」一階補件通過，今天中廣前董事長趙少康、北市前市長郝龍斌也到罷吳思瑤總部為國民黨青年加油打氣，更呼籲民進黨懸崖勒馬，繼續操弄罷免恐徒勞無功、勞名傷財，也無法達成目的，「兩方人馬現在停手最好」。

郝龍斌呼籲，二階連署非常重要如果不成案國民黨等於「未戰先敗」，不只要完成二階連署更要完成三階投票，告訴民進黨反對綠色恐怖，捍衛台灣自由民主，若真要搞到「以戰止戰」，最後罷免結果也不會達到民進黨想要結果，

趙少康呼籲，藍綠罷免一階通過未來可能達到35:10甚至更多，但也呼籲兩方人馬停手是最好，呼籲民進黨懸崖勒馬，搞下去可能徒勞無功更是勞民傷財，「尤其這兩天天氣這麼冷、這麼爛」，看到支持者熱情，甚至有人行動不便還到場，讓他於心不忍。

趙少康說，民進黨整天喊藍白刪預算，卻還是花了12億下鄉宣講，「這些錢能買多少衛生紙？能請多少手語老師？」搞罷免簡直是無聊透頂，就算真的罷免成功，民進黨派人就一定選得上嗎，「就算選上難道一年後國民黨不會再發動罷免你嗎？」

罷免

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