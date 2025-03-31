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綠控罷免吳思瑤領銜人是紅統打手

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
民進黨立院黨團幹事長吳思瑤。本報資料照片。
民進黨立院黨團幹事長吳思瑤。本報資料照片。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤遭罷免連署第一階段通過，民進黨立委林楚茵在臉書指出，罷免吳思瑤的領銜人張克晉是長年與中國密切合作的紅統打手，曾以台胞身分大談兩岸統一；吳思瑤在立法院表示，國民黨發動惡罷已經引發爭議，她並非特例。

林楚茵表示，張克晉曾擔任中國教育部傳統文化教育核心專家，長年推動復興中華傳統文化教育，曾受聘於中國西咸新區文化大講堂文化顧問，由中共黨工委授證，還曾接受中國大公報訪問，以台胞身分大談兩岸統一；她說，張克晉披著文化外衣，做著紅色滲透的工作。

林楚茵說，吳思瑤日前被國台辦列為台獨打手，代表吳思瑤挺台又做對事。

吳思瑤在立法院受訪表示，張克晉號稱藝術家和文化人，卻不斷被踢爆假文化人外衣，進行紅統工作，甚至可能涉及「文物金光黨」爭議。

吳思瑤表示，許多文化界友人近日紛紛關心張克晉的來歷，她自己倒是還好，因為罷團的操作就是亂搞。

吳思瑤說，國民黨發動惡罷，各地領銜人屢屢引發爭議，例如在民進黨立委吳沛憶那區，國民黨利用年輕人作為躲避法律刑責的替死鬼，在她這區，國民黨想盡辦法找了一位文化人，實際上卻是紅統打手，不斷汙衊和攻擊她，而她同樣正能量以對，做好每天的問政和服務。

罷免

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