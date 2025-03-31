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4成7反對、4成3支持大罷免「兩極化」侯友宜吐心聲

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北市長侯友宜今赴板橋江翠國小出席「AI電腦班班都有」記者會。記者劉懿萱／攝影
新北市長侯友宜今赴板橋江翠國小出席「AI電腦班班都有」記者會。記者劉懿萱／攝影

聯合報最新民調顯示，有4成7民眾反對大罷免立委，4成3贊成，看法兩極。新北市長侯友宜今受訪指出，人民需要的是執政黨把心放在民生、經濟、基礎建設及能源問題，「執政黨更要傾聽人民的聲音」大家一起努力做事。

本報最新民調對於大罷免立委行動，有4成7民眾反對大罷免立委，4成3贊成，其中民進黨支持者有7成6力挺罷免立委，國民黨、民眾黨支持者分別有7成7和6成1持反對立場，政黨中立者2成6贊成，4成9反對。

侯友宜今赴板橋江翠國小出席「AI電腦班班都有」記者會，會後受訪說，國家需要永續發展，最重要是要關心人民所需要的民生及相關經濟議題，可以看到能源問題、庶民經濟，甚至一些基礎建設，人民需要的是，「執政黨能夠把心放在這一塊」，努力做好人民期待的，整個國家不但能夠安定以外，更能夠蓬勃發展。所以大家更要團結、更要努力，凝聚所有的力量，執政黨更要傾聽人民的聲音，大家一起努力做事。

罷免

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