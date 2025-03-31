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支持反對大罷免民調呈兩極 趙少康嘆分裂：賴清德沒資格當領袖

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
大罷免時代來臨，本報民調發現，贊成或反對罷免的，看法呈兩極。中廣前董事長趙少康批賴總統只想著仇恨、分化國人。記者林伯東／攝影
大罷免時代來臨，本報民調發現，贊成或反對罷免的，看法呈兩極。中廣前董事長趙少康批賴總統只想著仇恨、分化國人。記者林伯東／攝影

罷免時代來臨，本報今民調發現，四成三民眾贊成罷免立委，四成七反對，看法呈兩極。中廣前董事長趙少康直言，兩極化狀態對台灣現狀並不好，不少藍營支持者，因情勢所迫不得不站出來反制罷免綠委，更痛批賴清德總統上任後一事無成，只想著仇恨、分化國人，痛批「沒有做一個總統資格。」

趙少康指出，現在贊成大罷免的，不只有贊成罷藍委，罷綠委的也有，但這次罷免行動主要是綠營發起的，有些國民黨支持者也因為情勢所迫跳出來罷免綠委，他痛批，柯建銘日前批罷免是國民黨發起簡直亂講，藍白過半情況下根本不會跳出來罷免，是民進黨輸不起才發起罷免，「全世界沒有一個民主國家這樣樣幹」。

趙少康批，賴總統上任快滿一年卻一事無成，台灣面臨兩岸、少子化、能源、醫護等問題，卻一件未解決，只想著仇恨、分化，把國家分裂，在中間獲取政治利益，「真是太爛」，現階段民眾對於罷免呈現兩極化是非常不好狀況，尤其對岸軍機持續擾台，作為領袖應該是要團結國內，賴還從內部找敵人，「沒有做一個總統資格。」

不過民調也顯示國民黨主席朱立倫的不滿意度達6成，被視為與第一階段資源不足投入罷免有關，趙少康直言，「國民黨問題不是只有這個。」但與民進黨襄比，沒資源情況下黨主席做得很辛苦，但沒資源有沒資源打法，理想性是很重要，民進黨目標清楚台獨跟反核，國民黨應要有清楚理念訴求選民支持，文宣和基層組織也應加強，很多國民黨支持者到現在還不知道為什麼要站出來反制罷免。

罷免

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