快訊

被球團高層點名坐腿上 李雅英動怒：那不是可輕描淡寫帶過的玩笑話

牛五蔵14片櫛瓜880！業者強調顧品質 網友打臉：非常不誠實

徵才爭議／台大徵EMI師 全台4萬教師不能申請遭疑歧視

大罷免民調結果兩極化 謝國樑：多數人希望社會穩定

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市長謝國樑今早表示，聯合報對大罷免的民意調查結果，符合一般民眾想法，多數人希望社會穩定。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長謝國樑今早表示，聯合報對大罷免的民意調查結果，符合一般民眾想法，多數人希望社會穩定。記者邱瑞杰／攝影

聯合報民意調查顯示，對於立委「大罷免」，四成三民眾贊成，四成七反對。選區若成案，五成會去投票，四成一不會去。基隆市長謝國樑今天表示，大多數民眾都希望社會穩定，但大罷免是既成的方向，立委要努力讓選民知道問政成績。

聯合報今天公布民意調查結果，數據顯示受訪民眾對於國會對立的歸因分歧，三成五批評民進黨未尊重新民意，四成二怪罪在野黨過度杯葛；對於大罷免立委行動，四成三民眾贊成，四成七反對，都呈現兩極化趨勢。

謝國樑今早參加伊斯蘭開齋節活動，接受媒體訪問時說，聯合報的民調結果，符合一般民眾的想法，畢竟大多數的民眾都是希望社會穩定，很少會看到群體或多數的民眾，希望選舉完成後，就要再選舉（罷免投票），造成主會動盪。

謝國樑說，雖然多數民眾希望社會穩定，不過大罷免應該是未來既成的方向，過程中希望立法委員，包括基隆選出的林沛祥，都能夠讓大眾知道，他們非常努力在問政，並推出各種不同的民生法案，以及服務選民，繼續努力改變民眾我們的生活，希望這些努力，能夠讓民眾能多看見。

基隆市長謝國樑今早到城際轉運站大頂棚，參加伊斯蘭開齋節活動。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長謝國樑今早到城際轉運站大頂棚，參加伊斯蘭開齋節活動。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長謝國樑今早到城際轉運站大頂棚，參加伊斯蘭開齋節活動，並與出席民眾合影。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長謝國樑今早到城際轉運站大頂棚，參加伊斯蘭開齋節活動，並與出席民眾合影。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長謝國樑今早到城際轉運站大頂棚，參加伊斯蘭開齋節活動。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長謝國樑今早到城際轉運站大頂棚，參加伊斯蘭開齋節活動。記者邱瑞杰／攝影

罷免

延伸閱讀

基隆城隍廟人行地下道華麗變身「永續的光盒子」 開創公私協力新典範

「拐杖敲桌練習當院長」朱立倫指綠營大罷免原因 目的是換掉韓國瑜

基隆連2年推罷免 童子瑋分析林沛祥處境比謝國樑艱困

謝國樑會見基隆市優秀青年代表 鼓勵參與公共事務

相關新聞

大罷免民調結果兩極化 謝國樑：多數人希望社會穩定

聯合報民意調查顯示，對於立委「大罷免」，四成三民眾贊成，四成七反對。選區若成案，五成會去投票，四成一不會去。基隆市長謝國...

【總編開箱】賴主席沒輸 但大罷免將使全民成為輸家

聯合報今天公布最新民調，47%的國人反對大罷免，但也有43%的國人贊成。這項數據若加上政黨主席的支持度，相信今天綠營上下會認為自己是「贏家」，也可能進一步鼓勵民進黨正在推動的大罷免，但若進一步分析數據，會發現「賴主席」頂多是「沒輸」，但「賴總統」卻輸掉了國人對他肩負全民總統責任的期待。

學者：大罷免若開戰 國家極度分裂

本報民調顯示國人對藍綠白三黨都不滿，學者認為，現在因為大罷免，兩派不同意見的人已經開戰，包括賴清德總統本人也選擇跟反對黨...

專家談罷免要成功 仍屬艱困政治工程

台灣民意基金會董事長游盈隆表示，就台灣整體政治氣候來說，大罷免已經野火燎原，雖然聲勢在上揚，卻不代表民進黨已經取得這場戰...

柯建銘籲快樂連署 羅智強稱聲援日增

罷免泛藍立委與罷免綠營立委目前戰況「卅五比八」，首戰告捷的罷藍團隊，雖有綠營助攻，但連署份數不如預期，未來關鍵卅天將密集...

藍北市反罷 朱立倫、柯建銘隔空過招

反制大罷免，國民黨昨在台北連辦兩場「還錢於民」說明會。黨主席朱立倫、市長蔣萬安合體，力挺立委徐巧芯、王鴻薇、李彥秀。朱批...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。