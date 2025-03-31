大罷免民調結果兩極化 謝國樑：多數人希望社會穩定
聯合報民意調查顯示，對於立委「大罷免」，四成三民眾贊成，四成七反對。選區若成案，五成會去投票，四成一不會去。基隆市長謝國樑今天表示，大多數民眾都希望社會穩定，但大罷免是既成的方向，立委要努力讓選民知道問政成績。
聯合報今天公布民意調查結果，數據顯示受訪民眾對於國會對立的歸因分歧，三成五批評民進黨未尊重新民意，四成二怪罪在野黨過度杯葛；對於大罷免立委行動，四成三民眾贊成，四成七反對，都呈現兩極化趨勢。
謝國樑今早參加伊斯蘭開齋節活動，接受媒體訪問時說，聯合報的民調結果，符合一般民眾的想法，畢竟大多數的民眾都是希望社會穩定，很少會看到群體或多數的民眾，希望選舉完成後，就要再選舉（罷免投票），造成主會動盪。
謝國樑說，雖然多數民眾希望社會穩定，不過大罷免應該是未來既成的方向，過程中希望立法委員，包括基隆選出的林沛祥，都能夠讓大眾知道，他們非常努力在問政，並推出各種不同的民生法案，以及服務選民，繼續努力改變民眾我們的生活，希望這些努力，能夠讓民眾能多看見。
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