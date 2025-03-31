藍北市反罷 朱立倫、柯建銘隔空過招

反制大罷免，國民黨昨在台北連辦兩場「還錢於民」說明會。黨主席朱立倫、市長蔣萬安合體，力挺立委徐巧芯、王鴻薇、李彥秀。朱批綠營發動大罷免，目的是要換掉立法院長韓國瑜，民進黨總召柯建銘用拐杖敲桌子，已在練習當院長，絕不能讓柯得逞。

朱立倫、蔣萬安合體挺北市藍委，固樁意味濃。朱說，全世界任何一個民主國家找不到像民進黨這樣發動大罷免對付在野黨，根本是民主之恥、騙無可騙，罷免才進入二階就開始抹紅國民黨，國民黨才是最愛台灣、最愛中華民國的政黨。他並呼籲大家力挺徐巧芯、王鴻薇等人，在北市就是支持蔣萬安、支持韓國瑜繼續帶領立法院。

朱也提到，言論自由曾是台灣最驕傲的，賴總統在當國大、立委時，可以舉台獨萬歲的牌子，依照憲法，賴當年是要顛覆、消滅中華民國，但沒有人把他抓起來、趕他出去，因為尊重言論自由，30年之後，變成台灣言論沒有自由，要思想、言論管制，是民主大倒退。蔣萬安昨則挺李彥秀等人，細數李在中央協助台北施政。

民眾黨昨到新竹市辦第2場「人民要當家」宣講，現場「藍白合」齊聚反罷免，遭停職的新竹市長高虹安也現身開講。國民黨新竹市議會議長許修睿說，絕不能讓民進黨罷免成功，若罷掉國民黨立委，就代表成天搞事的柯建銘要當立法院長，後果無法想像。

對於藍營喊出大罷免成功，柯建銘恐成立法院長，柯昨表示，「我是要做事的人，不是要位子的人」。